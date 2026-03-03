Human Talent söker Takstolstillverkare till Arvidssons Takstolar!
Human Talent specialiserar sig på att matcha drivna och engagerade människor med arbetslivets möjligheter. Vi vet att egenskaper som - disciplin, ansvarstagande, lagarbete och målmedvetenhet - skapar framgång i arbetslivet.
Nu rekryterar vi takstolstillverkare till det familjeägda företaget Arvidssons Takstolar - en växande och etablerad leverantör av takstolar till hela Sverige.
Vill du vara en del av ett sammansvetsat team där kvalitet, yrkesstolthet och gemenskap står i fokus? Då kan detta vara jobbet för dig! Publiceringsdatum2026-03-03Om tjänsten
Trivs du med att arbeta praktiskt och har ett öga för kvalitet?
Som takstolstillverkare hos Arvidssons Takstolar arbetar du med tillverkning av högkvalitativa takstolar i en modern och ren verkstadsmiljö. Du arbetar utifrån färdiga ritningar och kundorder och använder dagligen maskiner, pressar och verktyg i produktionen.
Du blir en del av ett engagerat team som värdesätter samarbete, kvalitet och en bra arbetsmiljö.
Arbetstider: Måndag-fredag kl. 07.00-16.00, övertid kan förekomma
Anställningsform: Heltid, konsultuppdrag via Human Talent i cirka 6 månader med goda möjligheter till förlängning. Dina arbetsuppgifter
Träbearbetning och montering av takstolar
Ritningsläsning
Användning av pressar, maskiner och verktyg
Säker hantering av maskiner och material
Bidra till ordning och säkerhet i produktionen
Samarbeta med kollegor för att säkerställa högsta kvalitet
Arbetet är fysiskt och kräver god fysik. Profil
Som person är du engagerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta praktiskt tillsammans med andra. Du känner stolthet i ditt arbete och bidrar med en positiv inställning till gruppen.
Vi söker dig som är:
Driven, noggrann och ansvarstagande
Samarbetsvillig och lagorienterad
Praktiskt lagd och tekniskt intresserad
I god fysisk form
Flytande i svenska, tal och skrift
Minst 18 år gammal
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Meriterande
Erfarenhet av industri- eller produktionsarbete
Kunskaper i ritningsläsning
Truckkort
Erfarenhet från bygg, trä eller hantverk
Det viktigaste är din inställning, arbetsvilja och förmåga att bidra till teamet.
Vi erbjuder
Ett stabilt arbete i ett växande familjeföretag
Ett sammansvetsat team med god gemenskap
Noggrann introduktion och upplärning
Möjlighet till långsiktig anställning
Heltidsarbete dagtid, måndag-fredag Så ansöker du
Känns detta rätt för dig?
Ansök via Human Talents hemsida med ditt CV och personliga brev och bli en del av teamet hos Arvidssons Takstolar.
