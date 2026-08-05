Human Talent söker servicetekniker till LBM!
Human Talent North AB / Maskinreparatörsjobb / Luleå Visa alla maskinreparatörsjobb i Luleå
2026-08-05
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Human Talent söker servicetekniker till LBM!
Human Talent söker nu servicetekniker för uppdrag hos Luleå Bandtransport och Miljöservice AB (LBM). Tjänsten är placerad i Luleå. Är du praktiskt lagd, gillar varierande arbetsuppgifter och vill arbeta tillsammans med ett kompetent och sammansvetsat team? Då är detta en möjlighet för dig att snabbt komma in i ett spännande och utvecklande arbete som servicetekniker!
Om Luleå Bandtransport och Miljöservice AB:
LBM är en del av koncernen XBM Gruppen - Bandtransport & Miljöservice, som har över 40 års erfarenhet i branschen och är representerad på 10 orter i Sverige. I Luleå har de idag ett team på 11 personer. Under din introduktionsperiod kommer du att få den utbildning och handledning du behöver för att bli trygg i rollen.
Arbetsuppgifter:
Som servicetekniker kommer du att arbeta med både service och nyinstallation hos företagets kunder, främst inom industrin. Tillsammans med dina kollegor åker du ofta ut på platsbesök för att utföra serviceuppdrag, vilket innebär att du har frihet under ansvar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Service och nyinstallationer av utrustning
• Förebyggande underhåll på bandtransportörer, industridammsugare och processventilation
• Kundbemötande och merförsäljning
Kvalifikationer:
• Praktiskt lagd och lösningsorienterad
• Innehar körkort B
• Har grundläggande svetskunskaper
• Har datorkunskaper, då arbetet innebär dokumentation av utförda jobb
Meriterande om du har:
• Certifikat för heta arbeten
• Tidigare erfarenhet inom industrin och förebyggande underhåll
• Utbildning i mobila arbetsplattformar samt fallskydd
Personliga egenskaper:
Du är serviceinriktad och har ett starkt kundfokus. Du trivs med att arbeta problemlösande och engagerat för att tillgodose kundens behov. Vi söker en noggrann och kvalitetsmedveten person som gärna arbetar i team och har god samarbetsförmåga.
Villkor:
Du kommer bli anställd hos Human Talent och bli uthyrd konsult hos Luleå Bandtransport och Miljöservice AB (LBM). Arbetet kommer utföras på heltid, måndag-fredag 07-16 och vi jobbar med ett löpande urval i denna rekryteringsprocess.
Är du redo för nästa steg i din karriär? Välkommen att söka tjänsten via oss på Human Talent! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10023700