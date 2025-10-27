Human Talent söker produktionsmedarbetare inom livsmedelstillverkning!
Human Talent söker produktionsmedarbetare inom livsmedelstillverkning (50%)
Human Talent specialiserar sig på att matcha aktiva idrottare och personer med idrottsbakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi tror att egenskaper som lagarbete, disciplin, målmedvetenhet och förmågan att prestera under press är ovärderliga i arbetslivet.
Vill du kombinera arbete med träning, studier eller annan sysselsättning - och samtidigt bli en del av ett engagerat team? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Vi söker produktionsmedarbetare till ett traditionellt livsmedelsföretag med fokus på kvalitet och hantverk. Här tillverkas allt från falukorv och grillkorv till smörgåsmat - med stolta traditioner och ett starkt lag bakom varje produkt.
Tjänsten är på 50% och passar dig som vill arbeta deltid i en stabil och familjär miljö.Dina arbetsuppgifter
Produktion och paketering av livsmedel
Kvalitetskontroll och säker hantering av råvaror
Bidra till ordning, hygien och säkerhet i produktionen
Samarbeta med kollegor för att säkerställa högsta kvalitet
Arbetet är fysiskt och kräver god fysik.Profil
Vi söker dig som är:
Morgonpigg, positiv och engagerad
Ansvarsfull, noggrann och samarbetsvillig
I god fysisk form och trivs i en fartfylld miljö
Flytande i svenska, både i tal och skrift
Minst 18 år gammal
Meriterande:
Erfarenhet från livsmedelsproduktion eller industriellt arbete
Det viktigaste är din inställning, arbetsvilja och förmåga att bidra till laget.
Vi erbjuder
Ett varierande och utvecklande deltidsarbete i en familjär miljö
Noggrann introduktion - vi ser till att du känner dig trygg i din roll
Arbetstid på 50% enligt överenskommelse, främst förlagd till dagtid måndag-fredagSå ansöker du
Känns detta rätt för dig?
Skicka in din ansökan via vårt formulär på hemsidan eller mejla ditt CV och personliga brev till oss på Human Talent. Så ansöker du
