Human Talent söker produktionsmedarbetare!
2025-09-29
Human Talent specialiserar sig på att matcha aktiva idrottare och personer med idrottsbakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi tror att egenskaper som lagarbete, disciplin, målmedvetenhet och förmågan att prestera under press är ovärderliga i arbetslivet.
Vill du bli en del av ett engagerat team där du får använda dina idrottsliga erfarenheter för att skapa framgång även utanför planen? Då är detta jobbet för dig!Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Vi söker produktionsmedarbetare till betongindustrin. Här får du arbeta praktiskt i en varierande miljö tillsammans med erfarna kollegor och successivt ta större ansvar.Dina arbetsuppgifter
Tillverkning av betongelement
Formsättning, armering och gjutning efter ritningar
Ytbehandling och kvalitetskontroll
Bidra till ordning, säkerhet och samarbete i produktionen
Arbetet är fysiskt och kräver god fysik.Profil
Vi söker dig som är:
Ansvarsfull, noggrann och engagerad
Flexibel och samarbetsvillig med gott säkerhetstänk
En lagspelare som bidrar till arbetsglädje och gemenskap
Flytande i svenska, både i tal och skrift
Innehavare av B-körkort
Meriterande:
Erfarenhet från industri eller byggproduktion
Kunskap i ritningsläsning
Vi värdesätter framför allt dina personliga egenskaper och den drivkraft du utvecklat genom idrotten.Så ansöker du
Känns detta rätt för dig? Skicka in din ansökan via vårt formulär på hemsidan eller mejla ditt CV och personliga brev till oss. Vi ser fram emot att höra hur du kan bidra med dina idrottsliga färdigheter i arbetslivet!
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
Detta är ett heltidsjobb.
För detta jobb krävs körkort.
