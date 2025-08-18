Human Talent söker Markarbetare i Boden!
2025-08-18
Human Talent söker nu idrottare och personer med idrottsbakgrund för att arbeta som markarbetare hos en av våra kunder inom bygg- och anläggningssektorn under säsongen 2025. Är du en fysiskt aktiv person med erfarenhet av idrott och söker ett jobb där du får använda din styrka, uthållighet och laganda? Då är detta rätt möjlighet för dig!
Human Talent specialiserar sig på att bemanna medarbetare med idrottsbakgrund för roller där egenskaper som disciplin, samarbete och hög arbetsmoral är avgörande. Vår kund är en etablerad aktör inom mark- och anläggningsbranschen som behöver förstärkning under säsongen - här kan du bidra i viktiga samhällsprojekt och skapa verklig påverkan.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Som markarbetare får du en omväxlande och givande arbetsdag, där du bidrar till olika mark- och anläggningsprojekt. Du kommer att:
• Utföra VA-arbeten: Delta i installation och underhåll av vatten- och avloppssystem.
• Arbeta med betong och stenläggning: Anlägga plattor och stenar för gångbanor och andra ytor.
• Beredning och grävning: Förbereda marken för olika byggnationer.
• Bygga vägar och anlägga grönytor: Delta i vägbyggnation och skapa gröna ytor i olika projekt.
Projekten varierar i både storlek och arbetsuppgifter, så du kommer arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Som idrottare vet du vad som krävs för att arbeta effektivt i ett team, och här får du verkligen användning för dina styrkor och förmåga att hålla ett högt tempo.Profil
Vi söker dig med idrottsbakgrund, oavsett om du är aktiv idrottare eller har tidigare erfarenhet från idrottsvärlden. Även om tidigare erfarenhet inom mark och anläggning är meriterande, ser vi att din idrottserfarenhet ger dig viktiga egenskaper som gör dig perfekt för rollen:
• Positiv och lagorienterad: Du trivs i team och bidrar till en god arbetsmiljö.
• Noggrann och målinriktad: Du har en hög arbetsmoral och kan fokusera på målet.
• Fysisk styrka och uthållighet: Du är bekväm med att arbeta utomhus i olika väder och ser din fysiska form som en tillgång.
Att ha B-körkort är ett krav, och vi ser gärna att du har en vilja att lära dig nya arbetsmoment.
Övrig information
• Arbetsorter: Boden
• Arbetstider: Måndag-fredag, dagtid
• Omfattning: Heltid
Om Human Talent
Human Talent fokuserar på att matcha arbetsgivare med idrottare som kan använda sina styrkor i nya arbetsroller. Vi ser att idrottare ofta har en naturlig förmåga att jobba effektivt i team, hantera fysiska utmaningar och hålla sig disciplinerade - egenskaper som är ovärderliga inom mark- och anläggningsarbete. Genom våra samarbeten erbjuder vi meningsfulla arbetsmöjligheter för idrottare att fortsätta växa och utvecklas utanför sportens värld.
Är du redo för ett spännande och aktivt jobb som markarbetare? Skicka in din ansökan till Human Talent idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
