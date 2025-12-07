Human Talent söker Hjullastarförare på heltid - start omgående!
2025-12-07
Human Talent söker hjullastarförare & truckförare på heltid inom godshantering - start omgående! Publiceringsdatum2025-12-07
Vi söker hjullastarförare och truckförare för ett kortare heltidsuppdrag på 1,5-2 månader med start omgående inom godshantering.
Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag, och kan variera något beroende på arbetsmängd.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Hantera gods med hjullastare och truck i daglig drift.
Lasta och lossa gods samt flytta material på området.
Placera och sortera gods enligt instruktioner och säkerhetsrutiner.
Säkerställa ett säkert och strukturerat flöde i terminal- och godsmiljö.
Utföra dagliga kontroller av fordon och maskiner.
Bidra till ordning, säkerhet och effektivitet på arbetsplatsen.
Arbetet är förlagt på vardagar och arbetstiderna kan variera beroende på behov. Profil
Vi söker dig som är:
Självgående, noggrann och ansvarstagande.
Bra på att samarbeta och bygga relationer med kollegor.
Van att arbeta i högt tempo och i fysiskt krävande arbetsmiljöer.
Har en god arbetsmoral och trivs i en strukturerad och säkerhetsfokuserad miljö.
Erfarenhet av godshantering, hjullastare, truck eller liknande arbetsuppgifter.Kvalifikationer
Hjullastarbehörighet (C2).
Truckkort samt erfarenhet av att köra truck.
Vi värdesätter främst dina personliga egenskaper och den erfarenhet du bär med dig från idrottens värld. Så ansöker du
Är detta något för dig?
Ansök via vårt formulär på hemsidan eller skicka ditt CV och personliga brev till oss.
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9632236