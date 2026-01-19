Human Talent söker Fastighetsskötare för vår- och sommarsäsongen!
2026-01-19
Om Human Talent
Human Talent specialiserar sig på att matcha drivna och engagerade idrottare och personer med de goda egenskaper som kommer från en idrottslig bakgrund med arbetslivets möjligheter. Vi tror att de egenskaper som utvecklas genom idrotten - som lagarbete, disciplin, målmedvetenhet och förmågan att prestera under press - är ovärderliga i arbetslivet.
Vill du vara en del av ett engagerat team där du kan använda dina färdigheter du lärt dig under åren som idrottare? Vill du skapa framgång även utanför idrotten? Då är detta jobbet för dig! Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
Vi på Human Talent söker nu engagerade fastighetsskötare inför vår- och sommarsäsongen. Vår kund är en etablerad aktör inom fastighetsförvaltning som behöver förstärkning under de kommande vår- och sommarmånaderna. Är du är en person som trivs med varierat utomhusarbete? Då kan detta vara den perfekta tjänsten för dig! Arbetsuppgifter
Som fastighetsskötare kommer du att ha en varierad och givande arbetsdag med arbetsuppgifter såsom:
Gräsklippning, rensning av rabatter och allmän skötsel av grönområden
Underhåll av fastigheters utemiljö
Enklare reparationer och underhållsarbeten
Service och kontakt med boende och besökare
Arbetet innebär både självständiga uppgifter och samarbete i team. Din initiativförmåga och förmåga att arbeta strukturerat kommer att vara en viktig tillgång. Profil
Vi söker dig som är strukturerad och trivs i en dynamisk arbetsmiljö där arbetsmoment och uppgifter kan variera utifrån väl valda prioriteringar. Som person trivs du att samarbeta mot gemensamt uppsatta mål som leder till gemensamma resultat. Vi ser att du har egenskaper såsom:
Serviceinriktad och lagorienterad - du har en positiv inställning och gillar att arbeta med människor
Noggrann och ansvarstagande - du arbetar självständigt och ser till att arbetsuppgifter utförs noggrant
Flexibel och praktiskt lagd - du tycker om varierande arbetsuppgifter och löser problem effektivt
Den erfarenhet du bär med dig från idrottens värld tillsammans med dina personliga egenskaper är något som vi värderar högt.
Krav och meriter
B-körkort är ett krav
Tidigare erfarenhet av fastighetsskötsel eller liknande arbete är meriterande, men inget krav.
Övrig information
Arbetsort: Luleå
Arbetstider: Heltid
Omfattning: Visstidsanställning under vår och sommar, med möjlighet till förlängning Så ansöker du
Är du redo för en ny utmaning som fastighetsskötare? Ansök enkelt via vårt formulär på hemsidan med en komplett och väl ifylld ansökan tillsammans med ditt CV och personliga brev och anslut till vårt team idag!
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Körkort
