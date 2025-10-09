Human Talent söker en Butikssäljare för heltidsuppdrag!
Human Talent North AB / Butikssäljarjobb / Boden Visa alla butikssäljarjobb i Boden
2025-10-09
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Human Talent North AB i Boden
, Luleå
, Piteå
, Gällivare
, Umeå
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-09Om tjänsten
Vi på Human Talent söker nu en butikssäljare för ett heltidsuppdrag hos en av våra kunder i Boden, specialiserad på maskiner, verktyg, industriprodukter och bildelar. Har du ett intresse för teknik, fordon eller industri - och kanske även en idrottslig bakgrund - då kan det här vara jobbet för dig! Vi söker engagerade och serviceinriktade personer som trivs i en kundnära och praktiskt orienterad roll.
Om Human Talent
Human Talent matchar arbetsgivare med talanger som kännetecknas av disciplin, ansvar och samarbetsförmåga - egenskaper som vi ofta ser hos personer med idrottsbakgrund. Vi jobbar nära idrottsvärlden och hjälper både aktiva idrottare och före detta idrottsutövare att hitta meningsfulla arbeten där deras styrkor kommer till nytta.Dina arbetsuppgifter
Som butikssäljare kommer du att:
Ge professionell rådgivning och service till kunder inom industri och fordonssektorn
Hjälpa kunder att hitta rätt maskiner, verktyg och reservdelar
Arbeta med varuplock, lagerhantering och kassaarbete
Bidra till att butiken är ren, organiserad och välfylld
Delta i kampanjer och produktutbildningar
Vi söker dig som
Är social, hjälpsam och lösningsorienterad
Har ett tekniskt intresse och gillar att förstå hur saker fungerar
Har ett högt servicetänk och gillar att ta ansvar
Är strukturerad och van att jobba både självständigt och i team
Har en idrottsbakgrund - aktiv eller tidigare - som gett dig god arbetsmoral och driv
Meriterande (men inte krav):
Erfarenhet av butik, verkstad eller lager
Kunskap om industriprodukter eller bildelar
B-körkort och truckkort
Övrig information
Arbetsort: Boden
Arbetstider: Heltid Måndag - Fredag
Omfattning: 100%
Start: Omgående Så ansöker du
Skicka in din ansökan till Human Talent idag och bli en del av ett team där din drivkraft och ditt engagemang gör skillnad! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9548795