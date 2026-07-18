Human Talent söker Ekonomiadministratör till kund i Luleå!
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2026-07-18
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Human Talent söker Ekonomiadministratör till kund i Luleå!
Om Human Talent
Human Talent specialiserar sig på att matcha drivna och engagerade människor med arbetslivets möjligheter. Vi vet att egenskaper som noggrannhet, ansvarstagande, struktur och ett starkt engagemang skapar framgång i arbetslivet.
Nu söker vi en Ekonomiadministratör till en av våra kunder i Luleå. Är du en person som trivs med ordning och reda, har ett öga för detaljer och vill vara en viktig del av en verksamhets ekonomifunktion? Då kan detta vara rollen för dig.Publiceringsdatum2026-07-18Om tjänsten
Som ekonomiadministratör får du en central roll där du ansvarar för den löpande ekonomiska administrationen för flera verksamheter inom hotell-, fastighets- och koncernverksamhet. Du arbetar nära verksamheten och bidrar till att säkerställa hög kvalitet i redovisning, rapportering och ekonomiska processer.
Det här är en tjänst för dig som gillar varierande arbetsuppgifter, tar stort eget ansvar och vill utvecklas inom ekonomi i en stabil och växande organisation.Dina arbetsuppgifter
Som ekonomiadministratör kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring och redovisning
Leverantörs- och kundreskontra
Fakturering och ekonomisk administration
Kontoavstämningar och kvalitetssäkring av bokföringsunderlag
Momsredovisning och skattedeklarationer
Månadsavslut, periodiseringar och ekonomisk rapportering
Betalningar och likviditetshantering
Dokumenthantering och administration
Kontakt med revisorer, banker och myndigheter
Medverka i utveckling och förbättring av ekonomiska rutiner och processer Profil
Vi söker dig:
Som är noggrann och strukturerad – du arbetar metodiskt och har ett öga för detaljer.
Som är ansvarstagande och självgående – du tar ägarskap över dina arbetsuppgifter och driver ditt arbete framåt.
Som är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga – du trivs med att arbeta tillsammans med andra och skapa goda relationer.
Som är lösningsorienterad och analytisk – du ser möjligheter och arbetar proaktivt för att hitta effektiva lösningar.
Som har ett starkt engagemang och vill bidra till verksamhetens fortsatta utveckling.
Din inställning och dina personliga egenskaper är det viktigaste för oss.Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av löpande redovisning och ekonomiadministration
Goda kunskaper inom redovisning och ekonomiska regelverk
God systemvana och erfarenhet av ekonomisystem
Goda kunskaper i Microsoft Excel
Meriterande
Erfarenhet av bokslutsarbete och ekonomisk rapportering
Erfarenhet från hotell-, fastighets- eller koncernverksamhet
Övrig information
Ort: Luleå
Arbetsgivare: Human Talent North AB
Omfattning: Heltid
Anställningsform: 6 månader tidsbegränsad anställning med option på direktanställning hos kund efter avslutat uppdrag
Uppdragsstart: 3 augustiSå ansöker du
Är du redo för nästa steg i din karriär inom ekonomi?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev via vårt ansökningsformulär och bli en del av Human Talent.
Urval sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Human Talent North AB
(org.nr 559425-2529), https://www.humantalent.se/ Jobbnummer
10005944