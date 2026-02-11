Hultskolan söker lärare i förkoleklass till årskurs 3
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Inom skolans värld i Eksjö kommun arbetar vi alla engagerat och med ett relationellt ledarskap för att rusta eleverna för framtiden. Från den tidiga skolåldern till gymnasieskolans slut ska eleverna få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Under åren ska de inspireras till en livslång lust att lära och stöttas i målet att klara sin utbildning. För att lyckas i vårt viktiga uppdrag strävar vi efter en positiv kultur där en gemensam samsyn och kollegialt samarbete skapar utveckling och arbetsglädje.
Läs mer om våra utvecklingsområden på Skolbloggen - Eksjö kommun. https://eksjo.se/underwebbar/skolbloggen
Hultskolan är en vackert belägen skola i Albert Engströms hembygd cirka en mil öster om Eksjö tätort. I skolans närhet finns kyrkan och Albert Engströmsgården samt en omväxlande natur. Skolan bedriver verksamhet inom förskoleklass, grundskolans årskurs 1-6 och fritidshem. Det finns 45 elever inskrivna på fritidshemmet Vargen och cirka 90 elever på skolan. Då skolan är liten kan det i vissa klasser och ämnen vara aktuellt med b-form. På Hultskolan har vi ett arbetslag för fritids och ett för förskoleklass och grundskola. Vi arbetar för ett samarbete mellan varandra och att stärka varandra. På Hultskolan vill vi att eleverna ska mötas av ett varm och positivt engagemang från oss vuxna. Här ska eleverna trivas, känna sig trygga och få kunskaper för livet. Vid Skolinspektionens besök framkom det att undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden. På Hultskolan får du därmed möjligheten att lära och växa tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor.
Ta chansen att bli en av oss och arbeta på en liten skola med stora möjligheter. Besök oss gärna på Instagram. https://www.instagram.com/hultskolan.eksjo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=M2M0Y2JmOTAyOA==
Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har behörighet att undervisa i förskoleklass till årskurs 3.
Som lärare är ditt uppdrag att tillsammans med övriga kollegor skapa situationer där eleverna lyckas. Du ansvarar för att planera, undervisa, dokumentera och följa upp undervisningen utifrån våra styrdokument med grund i elevernas behov av stöd och utmaningar.Kvalifikationer
Lärarlegitimation och behörighet att undervisa i förskoleklass till åk 3.
Vi söker dig som är en strukturerad pedagog. Meriterande är erfarenhet men viktigare är den personliga lämpligheten och att du är en trygg vuxen i klassrummet. Du arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl och slutför det som påbörjats.
Du är kreativ och tänker i nya banor och försöker finna nya lösningar på gamla problem. Du tar egna initiativ och vill vara med och utveckla skolan och utbildningen tillsammans med oss andra.
Du ska ha lätt för att bygga goda relationer med elever, vårdnadshavare och medarbetare. Det är en självklarhet för dig att samarbeta med andra pedagoger och personal på skolan för att nå eleverna. Elever som du tycker om att möta, både i och utanför klassrummet.
Tillsammans skapar vi inbjudande och stimulerande miljöer, för att utmana och möta eleverna i deras lärande/ utveckling.
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
För att arbeta i skola krävs utdrag ur belastningsregistret. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats. Ersättning
