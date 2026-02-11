Hultskolan söker grundlärare inriktning fritidshem
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn / Pedagogjobb / Eksjö Visa alla pedagogjobb i Eksjö
2026-02-11
, Nässjö
, Ydre
, Vetlanda
, Kinda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn i Eksjö
Eksjö kommun är en trygg och levande kommun som välkomnar alla. Här finns stad och landsbygd med både historia och framåtanda. Här verkar den lilla entreprenören och de stora företagarna. Här finns en närhet som ger möjlighet till en meningsfull fritid. Kommunen är en av de största arbetsgivarna och med din hjälp vill vi att våra invånare ska kunna leva ett gott liv. Det når vi genom att samarbeta, arbeta hållbart och ta vara på din kompetens och ditt engagemang.
Inom skolans värld i Eksjö kommun arbetar vi alla engagerat och med ett relationellt ledarskap för att rusta eleverna för framtiden. Från den tidiga skolåldern till gymnasieskolans slut ska eleverna få en likvärdig utbildning med möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Under åren ska de inspireras till en livslång lust att lära och stöttas i målet att klara sin utbildning. För att lyckas i vårt viktiga uppdrag strävar vi efter en positiv kultur där en gemensam samsyn och kollegialt samarbete skapar utveckling och arbetsglädje.
Hultskolan är en vackert belägen skola i Albert Engströms hembygd cirka en mil öster om Eksjö tätort. I skolans närhet finns kyrkan och Albert Engströmsgården samt en omväxlande natur. Inom cykelavstånd finner du Försjön och Movänta camping, en vacker bad och rekreationsplats. Skolan bedriver verksamhet inom förskoleklass, grundskolans årskurs 1-6 och fritidshem. Det finns cirka 45 elever inskrivna på fritidshemmet Vargen och cirka 90 elever på skolan.
På Hultskolan arbetar vi i arbetslag och arbetar för att utveckla ett nära samarbete med fritidshemmet. Vi ser oss som en helhet där vi tillsammans arbetar för elevernas bästa. På Hultskolan vill vi att eleverna ska mötas av ett varm och positivt engagemang från oss vuxna. Här ska eleverna trivas, känna sig trygga och få kunskaper för livet.
Ta chansen att bli en av oss och arbeta på en liten skola med stora möjligheter. Besök oss gärna på Instagram https://www.instagram.com/hultskolan.eksjo?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=M2M0Y2JmOTAyOA==
Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-11Arbetsuppgifter
Vi söker tre grundlärare med inriktning fritidshem. Som grundlärare i fritidshem är ditt uppdrag att tillsammans med övriga kollegor skapa situationer där eleverna lyckas och har en meningsfull fritid.
Du ansvarar för att planera, undervisa, dokumentera och följa upp undervisningen i fritidshemmet. Beroende på ämnesbehörighet kan det bli aktuellt med viss undervisning på lågstadiet. Viktigt är dock att få till en bra helhet för dig så du får en hållbar tjänst där energi ska finnas till fritidshemmets "primetime" eftermiddagar.Kvalifikationer
Vi söker dig med grundlärarexamen med inriktning fritidshem och behörighet att undervisa i idrott och hälsa, musik eller bild. Sökande med annan pedagogisk behörighet kan komma i anspråk, men där erfarenhet av arbete i fritidshem är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du har god kännedom om fritidshemsverksamhetens nationella styrdokument och är trygg i relation till elever, kollegor och vårdnadshavare. Du vill tillsammans med kollegor ta ansvar för att skapa en meningsfull fritid med elevernas intresse i fokus.
Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du utgår ifrån allas lika värde och skapar en god atmosfär i mötet. Du får energi av att bidra till andras lärande och du skapar förutsättningar för att lärande ska kunna ske. Med ditt engagemang skapar du motivation och varje elev möts utifrån sina förutsättningar och du har god kunskap om människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap.
Med ett positivt förhållningssätt utgår du från elevens förmåga att utvecklas socialt och kunskapsmässigt i ditt samarbete med andra lärarkategorier på skolan. Du har en tydlig kommunikation, förstår vikten av att vara en lagspelare samt bidrar med en positiv anda. Du är flexibel, initiativrik och en har ett lösningsorienterat verksamhetsfokus med elevens utveckling och bästa i fokus.
För oss är det självklart att vår verksamhet är kvalitativ och grundar sig på god planering för att alla våra elever skall lyckas!
ÖVRIGT
Om du är den vi söker och du tycker att tjänsten är intressant, så ser vi fram emot din ansökan. Du ansöker lättast via länken i annonsen.
Eksjö kommun har före annonsering redan gjort val av annonseringskanaler och undanber oss därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Tillse att du har aktuellt utdrag ur belastningsregistret för att arbeta i skola. Blankett finns på Rikspolisstyrelsens webbplats. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303677-2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eksjö kommun
(org.nr 212000-0589) Arbetsplats
Eksjö kommun, Barn- och utbildningssektorn Kontakt
Rektor
Malin Stenbäck malin.stenback@eksjo.se 0381 42277 Jobbnummer
9735466