Hulebäcksgymnasiet söker lärare i trumset och slagverk
Härryda kommun / Pedagogjobb / Härryda Visa alla pedagogjobb i Härryda
2026-04-21
, Lerum
, Partille
, Bollebygd
, Mölndal
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Härryda kommun i Härryda
, Kungsbacka
, Mark
eller i hela Sverige
er).
Din arbetsplats
Hulebäcksgymnasiet byggdes 1995 och har ett mycket gott rykte i regionen. Skolan kännetecknas av engagerad personal, hög trivsel, bra resurser och nöjda elever. Vi har väl fungerande programarbetslag där de lärare som undervisar på ett program bildar arbetslag. Varje program har sin hemvist i skolan, där lärarnas arbetsrum ligger och där merparten av undervisningen sker. Detta är ett arbetssätt som medför nära kontakter mellan lärare och elever, och med skolans elevhälsoteam. I arbetslag med helhetsansvar för sina elevers kunskapsutveckling arbetar vi med individens lärande i centrum och med ett väl utvecklat mentorssystem.
Det estetiska programmet präglas av kreativitet. Här är samarbete centralt och trivsel och gemenskap genomsyrar alla inriktningar på estetiska programmet. Lärarna arbetar med relationsbaserad undervisning där positivt bemötande och elevens individuella utveckling står i fokus.
Ditt uppdrag
Vi söker en engagerad slagverkslärare som har behörighet att undervisa i musikämnen på det estetiska programmet. Vi erbjuder ett vikariat på 20-25% för undervisning i slagverk och trumset under läsåret 26/27 med möjlighet till utökning.
Tjänsten kommer att tillhöra musikarbetslaget och det ingår också, förberedelser för föreställningar och konserter, utveckling av programmet och utformande av projektveckor.
Det här krävs för tjänsten
Vi söker dig som har lärarlegitimation och behörighet att undervisa i musikämnen på gymnasiet. Du ska ha behörighet i slagverk, trumset och ensemble. Meriterande är om du har kompetenser i modern marching, slagverksensemble och en bredd inom klassiskt och modernt slagverk och trumset.
Du har god digital kompetens och erfarenhet av att arbeta i olika digitala plattformar. Vi ser att du ha en förmåga att skapa goda relationer med dina elever och att du lyckas entusiasmera dem för att nå en högre måluppfyllelse. Vi ser att du arbetar formativt för att ge eleven goda förutsättningar att nå sina mål och att du kan anpassa undervisningen både utifrån gruppen och individen.
Du behöver vara modig, flexibel, prestigelös och alltid ha elevens bästa för ögonen. Att du älskar att arbeta tätt tillsammans i arbetslag ser vi som en självklarhet. Det är också viktigt att du längtar efter att arbeta på en skola där vi tillsammans skapar möjligheter för eleverna att få utveckla de kunskaper och färdigheter de behöver med sig vidare ut i livet.
Du skapar inspirerande undervisning och trygghet i dina grupper. Du är strukturerad, drivande och en tydlig ledare i klassrummet. I våra rekryteringar läggs stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.
Du är relationsskapande, trygg och har god förmåga att samarbeta med andra. Du behöver kunna skapa trygg lärandemiljö och agera som en god förebild i mötet med eleverna. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.
För att erhålla anställning ska utdrag ur Polisens belastningsregister uppvisas.
Vad vi erbjuder dig
Läs mer på vår hemsida om vad vi erbjuder dig.
Om Härryda kommun
Härryda är en kommun som vågar!
Här siktar vi mot att ha Sveriges bästa skolor och näringslivsklimat, omsorg av högsta kvalitet och attraktivt samhällsbyggande. Tillsammans är vi 3 000 medarbetare som gör mötet med Härryda kommun enkelt. Med mod, nytänkande och handlingskraft inspirerar vi varandra och levererar service med kompetens och kvalitet. Härryda kommun har de fyra senaste åren placerat sig i topp i Dagens Samhälles årliga ranking av Årets superkommun.
Vi söker dig som är engagerad, öppen för olika perspektiv och vill skapa lösningar som håller för kommande generationer. Du hittar oss mellan Göteborg och Borås med Landvetter flygplats mitt i kommunen. Tillsammans åstadkommer vi mer!
Övrig information
Rekryteringen pågår löpande under ansökningstiden, sök därför tjänsten redan idag! Varmt välkommen till oss.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Om du som sökande har skyddade personuppgifter så skickar du din ansökan i pappersform till: Härryda kommun, Personalfunktionen, Sofia Götberg, 435 80 Mölnlycke. Din ansökan kommer att hanteras enligt kommunens rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid rekrytering och anställning. Ange annonsens referensnummer i din ansökan så vi vet vilken tjänst du söker.
I första hand ser vi att du söker tjänsten via vårt rekryteringssystem. Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320691".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare: Härryda kommun
(org.nr 212000-1264)
Skolvägen 1 (visa karta
)
435 80 MÖLNLYCKE
Rektor
Anna Löfvenius anna.lofvenius@harryda.se 031-7246611
9867120