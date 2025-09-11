Hudterapeut sökes vikariat med möjlighet till fast anställning

Magident AB / Hälsojobb / Huddinge
2025-09-11


Vi söker nu en engagerad och erfaren hudterapeut till vår klinik. Tjänsten är ett vikariat på minst 6 månader då en av våra medarbetare är tjänstledig, men med mycket god möjlighet till fortsatt anställning.
Vi ser gärna att du har dokumenterad erfarenhet av hårborttagning och att du även behärskar andra skönhetsbehandlingar som ingår i yrkesrollen. Du är noggrann, serviceinriktad och har ett professionellt bemötande gentemot våra kunder.
Vi erbjuder
En trivsam arbetsmiljö i moderna lokaler
Ett nära samarbete i ett mindre team
Möjlighet till utveckling inom yrket

Vi söker dig som
Är utbildad hudterapeut
Har särskilt god erfarenhet av hårborttagning
Kan utföra övriga hud- och skönhetsbehandlingar på ett professionellt sätt
Är flexibel, ansvarstagande och brinner för att ge god service

Anställning
Omfattning: Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Vikariat: Minst 6 månader, med stor chans till förlängning eller fast anställning
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse

Välkommen med din ansökan redan idag - vi kallar till intervju löpande!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-11
E-post: nattymerlin.magident@gmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Magident AB (org.nr 559146-7385)
Sjödalstorget 13 (visa karta)
141 47  HUDDINGE

Jobbnummer
9504392

