Hudterapeut sökes till nyöppnad klinik i Bålsta
2025-12-12
Vill du vara med i början av en nystartad Skönhetsklinik i Bålsta, samt har en relevant utbildning och erfarenhet? Tveka inte att skicka in en ansökan :-)
Vi kommer till en början använda maskinen Exion från BTL som hjälper till att strama upp hud, ta bort fett, ärr och pigmentfläckar m.m. Du kan läsa mer om maskinen på:
BTL AESTHETICS NORDIC | System för icke-invasiv kroppsskulptering & ansiktslyft | BTL Aesthetics
Det viktigast för oss är att ha nöjda kunder som får bra resultat, känner sig trygga och lyssnade på. Målet är att växa över tid och kunna erbjuda flera olika tjänster.
Till en början är tjänsten på deltid med chans till heltid längre fram. Tjänsten inleds med en provanställning på 6mån som övergår sen till visstidsanställning.
Vi söker dig som är:
• Serviceinriktad, flexibel, noggrann och har passion för sitt jobb.
• Kan arbeta självständigt, har bra kommunikation och samarbete med övrig personal och ägare.
• Intresserad utav utveckling och vidareutbildningar inom branschen.
• Är mån om sin egen psykiska och fysiska hälsa.
Vi erbjuder
• En bra arbetsmiljö med möjlighet att anpassa sitt schema.
• Friskvårdsbidrag, bonus, tjänstepension m.m.
• Möjlighet att arbeta med den nyaste maskinen på marknaden.
Det är viktigt för oss med bra kemi och att vi är ett team som jobbar tillsammans. De anställda kommer att gynnas om företaget går bra!
Skicka ansökan till aaa.beautyclinic@gmail.com
senast 31 januari. Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
E-post: aaa.beautyclinic@gmail.com Omfattning
