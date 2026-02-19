Hudterapeut sökes till härlig salong i Västerås
2026-02-19
För dig som vill arbeta i en lyxig, harmonisk och professionell miljö.
HARMONIQ är en av Västerås mest etablerade skönhetsdestinationer med starkt kundflöde, hög servicegrad och ett helhetskoncept inom hudvård, hår och skönhet. Vi erbjuder en trygg och harmonisk arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med premiumprodukter, moderna tekniker och ett team som brinner för sitt hantverk.
På grund av ökad efterfrågan söker vi nu en SHR-godkänd hudterapeut som vill bli en del av vårt växande team.
Vi söker dig som är:
SHR-godkänd hudterapeut
professionell, noggrann och genuint intresserad av hud och skönhet
varm, serviceinriktad och älskar att ge kunden en lyxig upplevelse
en lagspelare som bidrar till en positiv och harmonisk arbetsmiljö
Meriterande (men inget krav):
lashlift
browlift
naglar
fransförlängning
Hos oss får du:
stabilt kundflöde och möjlighet att snabbt fylla kalendern
kompetensutveckling inom avancerad hudvård och behandlingar
en arbetsplats som värdesätter kvalitet
ett engagerat team med hög yrkesstolthet
chans att utvecklas inom flera områden om du önskar bredda digPubliceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Du arbetar med alla typer av hudbehandlingar såsom ansiktsbehandlingar, ansiktsmassage, rengörande och resultatinriktade behandlingar. Har du kompetens inom lashlift, browlift eller naglar anpassas behandlingsutbudet efter detta.Så ansöker du
Känner du att detta är rätt plats för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi rekryterar löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
Välkommen till HARMONIQ SALONG!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
E-post: arman@harmoniq.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nsahaep AB
(org.nr 556732-5369), http://harmoniq.se
Stora gatan 2H (visa karta
)
722 09 VÄSTERÅS Arbetsplats
Harmoniq Salong Kontakt
Arman Persiano arman@harmoniq.se 0703557444 Jobbnummer
9753301