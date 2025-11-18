Hudterapeut sökes i Göteborg (Frölunda Torg)
Bemure Evolution AB / Hälsojobb / Göteborg Visa alla hälsojobb i Göteborg
2025-11-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bemure Evolution AB i Göteborg
, Jönköping
, Eskilstuna
, Västerås
, Solna
eller i hela Sverige
Vill du bli en av oss i teamet med auktoriserade hudterapeuter, sjuksköterskor och läkare?
Evolution Laser Clinic är en australiensisk kedja som etablerades 2003 i Australien med visionen att tillhandahålla högkvalitativa behandlingar till ett bra pris. I dagsläget finns det fyra kliniker i Sverige; Göteborg, Stockholm, Jönköping och Täby Centrum.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta som hudterapeut/laserterapeut. Du skall brinna för ditt yrke och vara beredd på att ge det där lilla extra till kunden samt ha en positiv inställning och aktivt vara delaktig i ett kreativt team som tillsammans ständigt utvecklas.
Vi söker dig som har följande erfarenhet och kunskap:
• Utbildad hudterapeut.
• Tycker om att ge god service och det där lilla extra som gör att kunden ser fram emot sitt nästa besök.
• Tycker om att samarbeta, är lyhörd och är nyfiken på att lära sig nya saker.
• Kan ta eget ansvar.
På Evolution Laser Clinic lägger vi stort engagemang vid att alla skall trivas och vi skapar tillsammans en arbetsplats där alla skall känna trygghet och välmående. Vi samarbetar och stöttar varandra för att alla skall må bra på jobbet.
Laser utbildningen sker internt.
Anställningen är vidbehov - 50%
Är du intresserad? Skicka in ditt CV och personligt brev till: sandra.heden@evolutionlaser.se
Intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-18
E-post: sandra.heden@evolutionlaser.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Bemure Evolution AB
(org.nr 559101-1654)
Frölunda Torg (visa karta
)
411 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Evolution Laser Clinic Jobbnummer
9609771