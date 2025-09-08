Hudterapeut med säljkompetens sökes till VanityClinics
2025-09-08
Är du en unik hudterapeut med säljkompentens? Brinner du för ditt Yrke och är kundbemötande en naturlig del av din personlighet?
Då är det Dig Vi söker!
Vi är en skönhetsklinik i Solna som jobbar med allt inom avancerad skönhet, hudvård, kroppsvård och estetik!
Tillsammans jobbar vi som ett starkt team med hög kompetens och kreativitet.
Vi jobbar ständigt med att alla på salongen ska känna sig delaktiga, att alla ska vidareutvecklas och du som hudterapeut även får möjligheten att bli utbildad i alla de behandlingar som vi jobbar med på kliniken.
Vi söker en utbildad, gärna erfaren hudterapeut som söker efter långa arbetsrelationer!
Du ska ha goda kunskaper inom ditt område, hög arbetsmoral, och lojalitet gentemot din arbetsplats och kollegor.
Du har en stor passion för yrket och håller dig uppdaterad kring trender & nyheter. Du har ett genuint intresse för att rekommendera och vägleda kunden till rätt produkter och behandlingar.
Du ska utbildning, diplom, eller certifikat i de behandlingar du utför. Och du kommer att bli utbildad och diplomerade i alla de behandlingar Vi erbjuder!
Sista dag att ansöka är 2025-10-08
E-post: info@vanityclinics.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S&H i Sthlm AB
(org.nr 559027-3453)
Englundavägen 12 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
VanityClinics Kontakt
Sheila Motaghi info@vanityclinics.se Jobbnummer
9498412