Hudterapeut med säljfokus till avancerad klinik i Solna
S&H i Sthlm AB / Hälsojobb / Solna Visa alla hälsojobb i Solna
2026-04-21
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos S&H i Sthlm AB i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Hudterapeut med säljfokus till avancerad klinik i Solna
Är du en hudterapeut som vill arbeta på en klinik i framkant - där resultat, kvalitet och utveckling står i fokus?
Vi söker dig som inte bara brinner för behandlingar, utan också för att skapa förtroende, bygga relationer och guida kunder till rätt lösningar.

Publiceringsdatum: 2026-04-21

Om företaget
Vi är en etablerad skönhetsklinik i Solna med en av Nordens mest avancerade apparaturparker. Vi arbetar med allt inom avancerad hudvård, kroppsskulptering och estetiska behandlingar.
Hos oss är teamkänsla, kompetens och utveckling centralt. Vi investerar kontinuerligt i utbildning och arbetar aktivt med att varje medarbetare ska växa - både professionellt och kommersiellt.
Om rollen
Som hudterapeut hos oss arbetar du med:
Avancerade ansikts- och hudbehandlingar
Kroppsbehandlingar och apparatur
Konsultation, rådgivning och försäljning
Att skapa långsiktiga kundrelationer
Vi söker dig som:
Är utbildad certifierad/auktoriserad hudterapeut
Har ett starkt intresse för avancerad estetik och resultatbaserade behandlingar
Är trygg i kunddialog och har en naturlig säljförmåga
Är ambitiös, lojal och vill utvecklas långsiktigt
Håller dig uppdaterad inom branschen
Vi erbjuder:
Arbete i en klinik med hög medicinsk och teknisk nivå
Löpande utbildning inom våra behandlingar och teknologier
Möjlighet att utvecklas inom både behandling och försäljning
Ett engagerat team med hög kompetens
Vi söker dig som vill mer än "bara jobba" - du vill utvecklas, prestera och vara en del av något starkt.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv.
Sista dag att ansöka är 2026-05-30
E-post: info@vanityclinics.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare S&H i Sthlm AB
(org.nr 559027-3453)
Englundavägen 12 (visa karta
)
171 41 SOLNA Arbetsplats
VanityClinics Kontakt
Sheila Motaghi info@vanityclinics.se Jobbnummer
9866660