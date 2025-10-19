Hudterapeut med konkurrens kraftig lön- start januari
2025-10-19
Vill du vara en del av ett växande och spännande team? Vi söker nu en passionerad hudterapeut som vill arbeta med avancerad hudvård och laserbehandlingar och samtidigt bidra till vår försäljning av hudvårdsprodukter.
Kriterier för tjänsten:
Auktoriserad hudterapeut med erfarenhet av laserbehandlingar
Försäljningsintresse och förmåga att ge personliga rekommendationer
God kundservice och förmåga att skapa långsiktiga kundrelationer
Arbetstid: 50% start januari 2026
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får utvecklas både inom hudvård och försäljning. Om du är driven, gillar att arbeta med människor och har ett intresse för skönhet och hudvård - då är det här jobbet för dig!
Observera att du måste ha minst 1 års erfarenhet för att söka tjänsten.
Ansök idag och bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
E-post: Jobb@sculptureaesthetic.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Sculpture Aesthetic Sweden AB
169 56 SOLNA Jobbnummer
