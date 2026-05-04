Hudläkare till Norrtälje sjukhus | Tiohundra

2026-05-04
Vårdbolaget Tiohundra och Norrtälje sjukhus startar under våren 2026 en hud- och sårmottagning på Norrtälje sjukhus. Vi söker nu två nya kollegor med specialistkompetens inom dermatologi. Hos oss får du möjlighet att bidra till uppbyggnad av en ny verksamhet med hög medicinsk kvalitet i fokus. Du får också goda möjligheter att påverka utformningen av din tjänst utifrån dina förutsättningar och intresseområden.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Som överläkare/specialistläkare inom dermatologi blir du en nyckelperson i uppstarten av vår hudmottagning. Du ansvarar för mottagningsarbete, handledning av läkare under utbildning och konsulttelefon. Vi har ingen jourlinje utanför ordinarie mottagningstider.
Du kommer att arbeta nära sjuksköterskor och undersköterskor i ett team som tillsammans skapar trygg och professionell vård för våra patienter. Till teamet hör också geriatriker och distriktsläkare med specialintresse för sårvård. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet och arbetstider - exempelvis kan delar av det administrativa arbetet utföras hemifrån. Vi diskuterar gärna sysselsättningsgrad utifrån dina önskemål.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat:
Diagnostik och behandling av vanligt förekommande hudsjukdomar inkluderande specialistmottagning för sårvård.
Bedömning av hudtumörer och handläggning av hudcancer (inklusive remittering vid behov).
Mindre kirurgiska ingrepp, hudbiopsier och provtagning.
Samarbete med andra specialiteter och vårdinstanser.
Utveckling av rutiner och kvalitet på mottagningen.
Om vårt erbjudande:
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per år via epassi.
Flexibla arbetstider och möjlighet till visst distansarbete.
En arbetsplats där du får vara med och forma framtidens hudvård i Roslagen.
Om dig
För den här tjänsten behöver du:
Vara legitimerad läkare med specialistkompetens inom dermatologi.
Det är meriterande om du också har:
Erfarenhet av mottagningsarbete och mindre kirurgiska ingrepp
För att söka denna tjänst ställer vi kravet att du är specialistläkare inom dermatologi. Vi ser gärna att du har en bredd inom dermatologin och kan hantera ett varierande patientunderlag. Vi söker dig som är självständig och driven, med förmåga att ta initiativ och skapa struktur i en verksamhet under uppbyggnad. Du är prestigelös och företagsam, ser möjligheter och bidrar aktivt till utvecklingen av mottagningen. Samtidigt är du flexibel och trivs med att arbeta i team, där samarbete och öppen kommunikation är en självklarhet. Du har ett starkt engagemang för att förbättra och utveckla vården och delar vår värdegrund som bygger på trygghet, respekt och delaktighet. Hos oss får du stort utrymme att påverka och arbeta självständigt - en roll för dig som vill vara med och forma framtidens hudvård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Om företaget
Tiohundra AB är ett unikt vårdbolag där sjukvård och omsorg är samlade i samma organisation. Vi driver Norrtälje sjukhus, vårdcentraler, psykiatri, äldreboenden, LSS-verksamheter och hemtjänst. Vår modell, Norrtäljemodellen, uppmärksammas nationellt och internationellt som ett föredöme. Tiohundra ägs av Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje - ett samarbete mellan Region Stockholm och Norrtälje kommun - och har cirka 2 300 medarbetare, varav cirka 650 vid Norrtälje sjukhus. Vår vision är livskvalitet och hälsa genom integrerad vård och omsorg, med värdegrund som bygger på kvalitet, tillgänglighet och jämlikt bemötande.
Vi är en del av Tiohundra - det kompletta vårdbolaget i Roslagen.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Sista dag att ansöka är 2026-06-07
Sista dag att ansöka är 2026-06-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tiohundra AB
761 29 NORRTÄLJE Arbetsplats
