Huddinge kommun söker kontaktpersoner, avlösare och ledsagare
2026-01-13
Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
Enhetsbeskrivning:
Hos oss verkställer vi beslut gällande kontaktpersoner, korttidsfamiljer, ledsagarservice och avlösarservice enligt LSS och SoL för personer med olika funktionsnedsättningar.
Om uppdraget:
Är du en empatisk och engagerad person som vill göra skillnad i någon annans liv? Vi söker nu kontaktpersoner, avlösare och ledsagare. Tjänsterna är på deltid och vi hanterar ansökningar löpande, så tveka inte att skicka in ditt CV och personliga brev redan idag!
Om tjänsterna: Kontaktperson: Som kontaktperson är du ett socialt stöd och en vän. Ni träffas och gör något tillsammans, som att promenera, fika, gå på bio eller bara prata. Vanligtvis ses man 2-3 gånger per månad under dagtid, kvällar eller helger, max 10 timmar sammanlagt.
Avlösare: Som avlösare är du en viktig resurs för familjer med barn som har särskilda behov. Du hjälper till på kvällar och/eller helger, vilket ger föräldrarna möjlighet till återhämtning, egna aktiviteter eller att ägna tid åt syskonen. Avlösning sker i barnets hem eller i närområdet av hemmet.
Ledsagare: Som ledsagare ger du en ungdom eller vuxen möjlighet att delta i fritidsaktiviteter, kulturliv eller träffa vänner. Du följer med på aktiviteter som vanligtvis sker på kvällar och helger. Din närvaro gör det möjligt för personen att ta del av aktiviteter som annars skulle vara svåra att genomföra på egen hand.
Anställningsvillkor:
För avlösare och ledsagare: Tidsbegränsad timanställning på vanligtvis runt 10-25 timmar per månad.
För kontaktpersoner: Fast månadsersättning som består av arvode och omkostnadsersättning enligt SKR. Giltigt utdrag ur polisens belastningsregister (LSS) är ett krav för anställning. Du måste vara 18 år eller äldre.
Vi söker dig som har erfarenhet av eller ett stort intresse för att arbeta med personer med funktionsnedsättningar. Du är en engagerad och aktiv person som tycker om att hitta på meningsfulla aktiviteter och göra skillnad i andra människors liv. Vi ser gärna att du är lyhörd, flexibel och strukturerad i sitt arbetssätt samt kan anpassa dig efter individens behov och önskemål. Vi ser även att du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Personlig lämplighet är av stor vikt för oss.Kvalifikationer
• Minst 18 år
• Arbetat med personer med funktionsnedsättningar
Upplysningar:
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vid frågor om tjänsten kontakta:Lucy Besong, lucy.besong@huddinge.se
Rosanna Carlsson, rosanna.carlsson@huddinge.se
Varmt välkommen in med din ansökan! Ersättning
