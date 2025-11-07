Hud- och skönhetsbehandlare till SDM Derma Center - Norrköping
2025-11-07
SDM Derma Center söker en engagerad hud- och skönhetsbehandlare till vår moderna klinik i centrala Norrköping. Vi erbjuder avancerade behandlingar för hud, ansikte och hår i en trygg och professionell miljö.Vi erbjuder högkvalitativ tandvård med fokus på trygghet, kvalitet och personlig service.
Våra kliniker är utrustade med den senaste tekniken och bemannade med ett erfaret team. Vi arbetar tillsammans för att skapa en positiv upplevelse för varje patient.
Vi är en växande vård- och tandvårdskedja med moderna kliniker i Östergötland, Jönköpings län och Stockholms län.
Kliniken i Norrköping erbjuder estetiska behandlingar med fokus på kvalitet, trygghet och naturliga resultat.
Vi arbetar med den senaste tekniken och marknadsledande produkter inom hudvård, ansikts- och hårbehandlingar.
Om jobbet
Vi söker en ansvarsfull och serviceinriktad hud- och skönhetsbehandlare som vill arbeta i en professionell och trivsam miljö.
Du bör ha intresse för hudvård och skönhet, och trivas med kundkontakt och rådgivning.
Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom området och arbeta tillsammans med erfarna kollegor.Publiceringsdatum2025-11-07Dina arbetsuppgifter
• Utföra hudvård behandlingar
* Ansvara för klinikens dagliga drift och planering
* Hantera bokningar, schemaläggning och kundkontakt
* Arbeta med rådgivning och konsultationer
* Utföra hårborttagning och ansiktsbehandlingar
* Sköta enklare administration och ekonomi
* Ansvara för klinikens marknadsföring och kundkommunikation
* Säkerställa en positiv och professionell upplevelse för alla kunder
Vi är ett energifyllt och prestigelöst team som arbetar nära varandra för att utveckla och driva våra kliniker framåt.
Vi erbjuder
• En modern och välutrustad klinik
* Trygg anställning i en etablerad verksamhet
* Fortbildning och utvecklingsmöjligheter inom hudvård
* Möjlighet till bonus eller provision
* Ett positivt och engagerat team
* Flexibla arbetstider för god balans mellan arbete och fritid. Heltid eller deltid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: sdm-center@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Swedish Derma Medical Center AB
(org.nr 559237-3079), https://www.dermamedicalcenter.se/
Repslagaregatan 30 (visa karta
)
602 45 NORRKÖPING Arbetsplats
SDM Dental Center Jobbnummer
