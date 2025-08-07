HSE-specialist till företag i Ludvika
Vill du bidra till en säker och hållbar arbetsmiljö? Vi söker nu en engagerad HSE-specialist till vår kund i Ludvika för ett spännande uppdrag. Här får du möjlighet att utvecklas inom både arbetsmiljö och miljöfrågor i en organisation med högt tempo, stark gemenskap och global räckvidd.
OM TJÄNSTEN
I rollen som HSE-specialist kommer du att vara en del av ett sammansvetsat team med stor kunskap inom hälsa, säkerhet och miljö. Du kommer främst att arbeta med arbetsmiljöfrågor men även hantera enklare miljörelaterade uppgifter. Här får du en viktig roll i att stötta organisationen i frågor som bland annat rör arbetsmiljö, riskbedömningar och incidenthantering.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag genom Academic Work och sträcker sig som minst till och med årsskiftet, med chans till förlängning.
Du erbjuds
• En roll med stor påverkansmöjlighet där du stöttar både produktion och ledning i HSE-frågor
• Introduktion och mentorskap på plats för att du ska komma in i rollen på bästa sätt
• Möjlighet att utvecklas inom en global koncern
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Arbeta proaktivt för att främja en stark säkerhets- och arbetsmiljökultur
• Hålla i utbildningar och introduktioner inom HSE-området
• Genomföra och följa upp riskbedömningar, revisioner och incidentutredningar
• Samla in och rapportera HSE-data samt följa upp KPI:er och målsättningar
• Vara stöd till organisationen i frågor kopplade till svensk arbetsmiljölagstiftning
• Samarbeta nära kollegor inom HSE och delta i nätverk inom organisationen
VI SÖKER DIG SOM
• Har en relevant utbildning inom arbetsmiljö, t.ex. som arbetsmiljöingenjör, alternativt besitter relevant arbetslivserfarenhet
• Har god kännedom om svensk arbetsmiljölagstiftning
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift, detta då språken används dagligen i rollen
Det är meriterande om du har
• Tidigare erfarenhet från en liknande roll
• Kunskap om ISO 45001, 14001 och 50001 certifieringar
• Erfarenhet av system som t.ex. IA-system, Notisum & Chemsoft
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Flexibel
• Social och samarbetsvillig
• Ordningsam och ansvarstagande
Övrig information
• Start: Omgående enligt överenskommelse
• Omfattning: Heltid, konsultuppdrag som minst årsskiftet med möjlighet till förlängning
• Placering: På plats i Ludvika, distansarbete är inte möjligt
• För denna roll ingår ett obligatoriskt drogtest innan anställning
• Eventuellt examensbevis ska bifogas i ansökningsunderlaget
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
