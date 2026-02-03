HSE-konsult/Arbetsmiljöspecialist till Örebro
2026-02-03
Vår kund söker en engagerad HSE Konsult/Arbetsmiljöspecialist som vill driva utvecklingen av en säker och hållbar arbetsmiljö. Bli en nyckelspelare i ett team som värdesätter framsteg och innovation och bidra till en arbetsplats i framkant.
OM TJÄNSTEN
I rollen som HSE Konsult/Arbetsmiljöspecialist kommer du att vara en nyckelperson som säkerställer och utvecklar vår klients systematiska arbetsmiljöarbete. Du ansvarar för att implementera lagkrav i rutiner och ledningssystem, samt att driva ett proaktivt arbetsmiljöarbete i nära samarbete med organisationen. Detta är en självständig roll där du får möjlighet att bidra med din expertis och forma en säker arbetsplats.
Du erbjuds
Vår klient erbjuder en utmanande roll i en dynamisk miljö där du får möjlighet att påverka och utveckla arbetet med arbetsmiljö i en framåtblickande organisation och en viktig kugge i Örebros infrastruktur- och energiaktör.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med att tolka och omsätta lagkrav inom arbetsmiljö till praktiska rutiner och arbetssätt inom ett ledningssystem, samt att driva och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).
• Tolka och omsätta lagkrav till rutiner och arbetssätt i ledningssystem
• Driva och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM)
• Analysera verksamhetsbehov och anpassa arbetsmiljöarbetet
• Säkerställa efterlevnad av Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöförordningen
• Implementera Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
• Bidra till utvecklingen av företagets ledningssystem för arbetsmiljö
VI SÖKER DIG SOM
• Har relevant utbildning inom arbetsmiljö (t.ex. arbetsmiljöingenjör, beteendevetenskap med arbetsmiljöinriktning eller motsvarande).
• Har dokumenterad erfarenhet inom arbetsmiljö och tidigare genomförda projekt.
• Besitter avancerad kunskap om Arbetsmiljölagen (AML), Arbetsmiljöförordningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS)
• Har dokumenterad erfarenhet av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Har förmåga att tolka och omsätta lagkrav till rutiner och arbetssätt i ledningssystem
• Har mycket goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt, samt goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet från tung industri
• God kunskap om ISO 45001
• Förmåga att se helhet och anpassa till verksamhetsbehov
• Analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt
• Förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar för leveranser
• Personligt engagemang och motivation
• Förmåga att snabbt sätta sig in i och respektera företagets värderingar och arbetsklimat
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ansvarstagande
• Nyfiken och analytisk
• Respektfull
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Enligt avtal
Sista dag att ansöka är 2026-03-03
