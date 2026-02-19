HSE Specialist med inriktning mot Elsäkerhet - Industrimiljö
2026-02-19
Vi söker nu en erfaren HSE Specialist med stark kompetens inom elsäkerhet för ett långsiktigt konsultuppdrag hos en ledande internationell industriverksamhet i Ludvika.
Har du flera års erfarenhet av elsäkerhet inom industri, installation eller byggverksamhet och vill arbeta både strategiskt och operativt med att stärka säkerhetskulturen? Då kan detta vara rätt uppdrag för dig.
Om uppdraget
I rollen blir du en del av ett nationellt HSE-team där du bidrar till att utveckla och stärka organisationens arbete inom elsäkerhet. Du arbetar med både styrande dokument, nätverk och verksamhetsnära stöd.
Uppdraget är på heltid, med start i mars 2026 och löper initialt i 12 månader med möjlighet till förlängning. Arbetet är förlagt i Ludvika med möjlighet till visst distansarbete (ca 2 dagar/vecka).Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Uppdatera och utveckla interna elsäkerhetsinstruktioner enligt gällande lagstiftning och standarder (ex. SS-EN 50110-1, SS-EN 50191)
Ge rådgivning och stöd i elsäkerhetsfrågor till verksamheten
Genomföra riskbedömningar och granska teknisk dokumentation
Samordna och utveckla interna nätverk inom elsäkerhet
Bidra till utbildningsinsatser och ökad säkerhetsmedvetenhet
Delta i incidentutredningar och förbättringsarbeteKvalifikationer
Högskoleutbildning inom elektroteknik eller motsvarande teknisk bakgrund
Flera års erfarenhet av arbete med elsäkerhet i industriell miljö
God kunskap om relevanta lagar, föreskrifter och standarder
Förmåga att arbeta strukturerat, analysera risker och ge tydliga rekommendationer
Mycket god kommunikativ förmåga
Flytande svenska och engelska i tal och skrift (krav)
Vi söker dig som
Är proaktiv, samarbetsorienterad och trivs i en roll där du kombinerar specialistkompetens med utvecklingsarbete. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och drivs av att skapa en säker arbetsmiljö med höga tekniska krav.
Placering: Ludvika (ca 3 dagar/vecka på plats) Uppdragsperiod: 2 mars 2026 - 1 mars 2027 (möjlighet till förlängning) Omfattning: Heltid
Låter detta som nästa steg i din karriär? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7262294-1850939". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
132 39 SALTSJÖ-BOO Jobbnummer
