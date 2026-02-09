HSB Skåne söker säsongare till Hässleholm!
HSB Skåne Ekonomisk Fören / Fastighetsskötarjobb / Hässleholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Hässleholm
2026-02-09
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos HSB Skåne Ekonomisk Fören i Hässleholm
, Kristianstad
, Eslöv
, Lund
, Ystad
eller i hela Sverige
Introduktion
HSB planerar, finansierar, bygger och förvaltar bostäder över hela Sverige. Idag bor över en miljon människor - både ensamstående, par och familjer - i HSBs 26 708 hyresrätter och 346 381 bostadsrättslägenheter. Vi erbjuder även Sveriges största bosparande, som ger dig förtur till ett eget hem.
HSB Skåne är en medlemsägd, kooperativ organisation som är under ständig utveckling. Vi satsar framåt för att möta våra kunders behov på bästa sätt och fokuserar på att skapa attraktiva boendemiljöer genom bostadsbyggande och fastighetsförvaltning.
Våra engagerade och kompetenta medarbetare är kärnan i vårt varumärke, och vi arbetar aktivt för att de ska trivas hos oss. HSB Skåne har också ett stort socialt engagemang. Vi äger bland annat en fastighet där vi driver barnkollo, ett av många sätt för oss att ge tillbaka till samhället.
HSB Skåne har idag 180 medarbetare som arbetar i 17 kommuner i Skåne. Våra lokala kontor ligger i Lund, Eslöv, Ystad, Hässleholm och Kristianstad. Hos oss får du möjlighet till ett spännande och självständigt arbete i en organisation som bygger på den kooperativa grundidén och samverkan med våra medlemmar. Jämställdhet och mångfald är högt prioriterade frågor hos oss, och vi arbetar aktivt för att vår medarbetarkår ska spegla samhället.
Ansvar och arbetsuppgifter
Vi söker nu trädgårdsarbete för säsongsanställning till Hässleholm med omnejd. Dina arbetsuppgifter är alla förekommande uppgifter inom trädgård och grönyteskötsel. Viss fastighetsskötsel kan även förekomma, till exempel sophantering och inre och yttre städning.
Anställningstiden är mellan 15 april till och med 13 november. Du kommer huvudsakligen att vara publicerad i Hässleholm, men även andra orter kan förekomma såsom Osby/Bjärnum.Publiceringsdatum2026-02-09Erfarenheter
För att kunna arbeta hos oss måste du ha giltigt B-körkort. Vi ser gärna att du har utbildning inom trädgårdsskötsel eller motsvarande arbetslivserfarenhet.Dina personliga egenskaper
Du som vill arbeta hos oss är serviceinriktad, är van vid kundkontakt och har ett brett kunnande inom trädgårdsskötsel. Därtill är du flexibel och kan arbeta självständigt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vad HSB erbjuder
Vi på HSB strävar alltid efter att bli bättre, både som organisation och som arbetsplats. Vi tror att vår framgång kommer genom medarbetarnas utveckling och hos oss är du med och sätter riktningen för din egen utveckling. Med rätt ambition och drivkraft kan en anställning hos HSB bli en värdefull investering i din karriär. Våra kärnvärderingar - Engagemang, Trygghet, Hållbarhet, Omtanke och Samverkan - genomsyrar hela vår verksamhet. Tack vare korta beslutsvägar får du möjlighet att påverka och ta ansvar i ditt eget arbete. Vi erbjuder frihet under ansvar och vill hjälpa dig att hitta balans mellan arbete och fritid. Din insats kommer att vara både betydelsefull och uppskattad, och vi ser fram emot att du är med och bidrar till HSBs framgång.
Innan tillsättning av tjänst gör vi en bakgrundskontroll på slutkandidaten. Vi tar hjälp av ToFindOut som gör en ekonomisk- och juridisk bakgrundskontroll samt kollar personaliauppgifter.
Möjligheterna finns hos oss på HSB - vill du veta mer?
Till bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare: Vi ber vänligen men bestämt att ni avstår från att kontakta oss gällande bemanning eller försäljning av ytterligare jobbannonser.
Vi följer F-avtalets kollektivavtal och där ligger ingångslönen för den här rollen, från 22 år, på 29 323 kronor.
Vill Du veta mer?
Sista ansökningsdag 2026-02-22, intervjuer sker löpande.
Vill du veta mer, kontakta Skötselchef, Mats Johansson, på telefon 046- 210 86 50. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare HSB Skåne Ekonomisk Fören Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HSB Skåne - Hässleholm Jobbnummer
9732722