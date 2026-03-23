HR-Verksamhetspartner till distrikt Västernorrland/Jämtland
Om Samhall
I Sverige saknar 250 000 personer med en funktionsnedsättning ett arbete att gå till. Det är därför Samhall finns - för att skapa meningsfulla jobb för dem som står utanför arbetsmarknaden. Vår vision är "En arbetsmarknad där alla ses som en tillgång" och vi tror att du som läser detta känner lika starkt för de orden som vi. För oss står inkludering och utveckling i fokus för allt vi gör. Oavsett var du jobbar i vår organisation är vårt syfte högst närvarande och tillgänglighet och tron på att alla människor har kompetens är en kompass och en drivkraft.
Vi är 24 000 anställda, varav cirka 1500 chefer och specialister, med verksamhet över hela landet. Tillsammans arbetar vi för en mer inkluderande arbetsmarknad som gagnar individer, organisationer och samhället i stort. Publiceringsdatum2026-03-23Om tjänsten
I rollen som HR Verksamhetspartner (HRVP) får du tillsammans med dina två direktrapporterande HR generalister och distriktsledning möjlighet att verka för "Ett Samhall" med enhetlighet i kultur, arbetssätt och efterlevnad av policys och riktlinjer. Som HRVP har du en central roll i att utveckla ledarskapet och leda organisationens förändrings och förbättringsarbete. Du arbetar nära våra chefer och verksamheten för att skapa förutsättningar för att distriktet ska nå sina mål.
Du rapporterar till HR chef i region Nord och ingår i ledningsgruppen för distrikt Västernorrland/Jämtland tillsammans med Distriktschef, 4 Verksamhetschefer samt ett Affärsstöd. Distriktet har ca 1000 medarbetare i skyddad anställning och 50 tjänstemän. Möjlig placeringsort är Sundsvall, Östersund eller eventuellt annan central ort inom distriktet.
Vi erbjuder dig
Samhall är organiserat i 14 distrikt och distriktens HR-team ingår i enheten HR Drift som består av totalt ca 70 medarbetare. Enheten ingår i sin tur i Samhalls avdelning för HR & Kommunikation. Inom avdelningen finns stödfunktioner och specialister både inom arbetsrätt och förhandling, arbetsmiljö, kultur och lärande, säkerhet, funktionsrätt, mångfald och inkludering samt kommunikation och marknadsföring. Tillsammans är vi ca 150 personer som jobbar inom HR & Kommunikation i Samhall.
Du bidrar med
Som HRVP kliver du in i en strategisk ledarroll på distriktsnivå där du får möjlighet att skapa förutsättningar för utveckling. Genom ditt personalansvar och ditt coachande arbetssätt blir du en viktig kraft i att stärka både teamet och verksamheten. Erfarenhet av att leda och inspirera medarbetare utifrån ett tillitsbaserat förhållningssätt är därför värdefullt.
I rollen arbetar du med brett med både operativt och strategiskt HR-arbete i nära dialog med distriktschef och övriga chefer i ditt distrikt. Tillsammans leder ni arbetet med att sätta medarbetarnas utveckling i fokus med målsättning att utveckla arbetsförmåga och anställningsbarhet genom arbete.
I arbetet ingår också att samverka med våra fackliga representanter i olika personalärenden och att driva löneprocessarbetet. I rollen ingår även att verka för en inkluderande och jämlik företagskultur och för ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Företagshälsovården och Samhalls fackliga organisationer.
I rollen ingår att:
Ansvara för att processer, nyckeltal och prioriterade aktiviteter inom HR området i distriktet efterlevs och följs upp
Coacha, utbilda och ge operativt stöd till chefer i HR-processer för tjänstemän och medarbetare i Samhalls arbetsmarknadspolitiska uppdrag
Tillsammans med distriktschef arbeta proaktivt med kompetensförsörjning och rekrytering
Samordna och säkerställa avtal och god samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, företagshälsovården och fackliga organisationer
Ansvara för arbetsrättsliga ärenden i distriktet
Rollen innebär personalansvar för två HR generalister
Vem är du och vad drivs du av att göra?
Vi söker dig med flerårig erfarenhet av brett operativt och strategiskt HR-arbete och relevant akademisk utbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet. Du har goda kunskaper i arbetsrätt, erfarenhet av fackliga förhandlingar och är flytande i svenska i både tal och skrift. Meriterande är erfarenhet av arbete med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Vi ser gärna att du har erfarenhet från kollektivavtalsanslutna yrken inom LO-området.
Som HRVP är du en hr-chef på distriktsnivå vilket innebär att du har personalansvar och coachar samt stöttar dina 2 HR-generalister, det är därav meriterande om du har erfarenhet av att ha arbetat som ledare med personalansvar tidigare.
Som person är du bra på att bygga förtroendefulla relationer och arbetar målstyrt och strukturerat. Du är utvecklingsorienterad, har god kommunikationsförmåga, ett coachande förhållningssätt och företräder HR-frågorna på ett professionellt sätt och med en hög personlig integritet. Du tror på människors förmåga och delar Samhalls värdegrund: Tron på alla människors lika värde - Tilltron till alla individers förmåga - Arbetets värde för individens och samhällets utveckling.
I rollen verkar du inom hela distriktet vilket innebär att du kommer vara rörlig och närvarande ute i distriktet där du bygger relationer och stöttar våra chefer samt dina HR-generalister, därav kommer B-körkort erfordras för tjänsten.
Ansökan och praktisk information
Vill du bli en av oss? Varmt välkommen med din ansökan!
Rekryteringsprocessen består av flera steg som inkluderar möten, tester och referenskontroll. Du kommer att få återkoppling på din ansökan och kring processen så fort som möjligt.
Om du har frågor eller behöver komma i kontakt med oss är du varmt välkommen att höra av dig till oss enligt nedan.
Anställningsform: Tillsvidare med 6 månaders provanställning
Anställningsdatum: Enligt överenskommelse
Tjänstgöringsgrad: 100%
Befattningens placering: Sundsvall, Östersund eller annan central ort inom distriktet
Sista dag att ansöka är 10 aprilFacklig kontakt
Unionen, Veronika Martinsson Piltto, 072-2014742 SACO, Johnny Schödin, 070-3300445 Ledarna, Mikael Lindqvist, 072-5225491 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7428460-1906437".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Samhall AB
https://karriar.samhall.se
Odensviksvägen 5 (visa karta
)
831 45 ÖSTERSUND
