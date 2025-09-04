HR-utvecklare med driv till glödhet serviceorganisation i Halmstad
Halmstads kommun, HR Avdelning / Administratörsjobb / Halmstad Visa alla administratörsjobb i Halmstad
2025-09-04
, Laholm
, Båstad
, Falkenberg
, Ängelholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Halmstads kommun, HR Avdelning i Halmstad
När du jobbar i Halmstads kommun är du med och formar, stärker och berikar andras vardag. Din insats är meningsfull för oss - vem du än är. Vi söker dig som vill bidra till ett bättre Halmstad.
Halmstad är en expansiv kommun där vi arbetar för att våra 105 000 kommuninvånare ska trivas och få ut mer av livet. Här finns möjligheterna för dig som vill ha ett meningsfullt arbete och bidra med engagemang och nytänkande. Tillsammans med 10 000 kollegor är du med och bygger hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro
Vill du vara en del av en nytänkande förvaltning som bidrar till en bättre vardag för de som bor, verkar och vistas i Halmstads kommun? På serviceförvaltningen jobbar vi tillsammans för att erbjuda våra kunder bästa möjliga service inom alla våra områden. Vi erbjuder tjänster inom bland annat måltider, fastighets- och verksamhetsservice, IT, fordon, personal- och lönehantering samt kommunvägledning.
Vi är en professionell organisation i ständig utveckling, varje dag ger en ny möjlighet att prova nya metoder och arbetssätt. Ibland lyckas vi och ibland lär vi oss - båda är bra! Vi ger ett gott bemötande till alla, från barnen och pedagogerna på förskolan till våra äldre på äldreboendena. Vi är förvaltningen som är med våra kommuninvånare hela livet. Vill du också vara med?
På HR-avdelningen brinner för vi för att hjälpa våra verksamheter att nå sina mål och skapa fantastiska kundupplevelser! Vi har en flexibel arbetsplats i centrala Halmstad med aktivitetsbaserade kontor. När det fungerar för våra kunder och intressenter kan vi även arbeta på distans. Publiceringsdatum2025-09-04Arbetsuppgifter
Brinner du för att skapa fantastiska kundupplevelser, livslångt lärande, digitalisering och en stimulerande arbetsmiljö? Kan du stå först i båten när det blåser och samtidigt älskar att lyfta tillsammans i team? Då kanske jobbet som HR-utvecklare kan vara din nästa utmaning! Hos oss på serviceförvaltningen i Halmstad motsvarar det en HR-partner en roll där du arbetar nära ledningsgrupper, chefer och verksamhet i det dagliga HR-arbetet.
Jag heter Richard och kommer att vara din närmsta chef. Som person är jag nyfiken, prestigelös, varm och brinner för utveckling och mitt jobb. Jag kommer stötta dig, ställa krav på dig och vara ditt bollplank i alla frågor, när du vill det. När du hellre kör själv, så kommer du alltid att ha min tillit och uppbackning för det!
Du blir en del av ett team med fem kompetenta HR-kollegor och en kommunikatör som kompletterar varandra. Vår målsättning är att alla medarbetare på serviceförvaltningen trivs, är glada för sina jobb och sina kollegor samt levererar högsta värde till kunderna varje dag. Alla i HR-teamet driver, tar ett stort självständigt ansvar och är ödmjuka lagspelare som brinner för att se våra kollegor i verksamheterna lyckas och leverera fantastiska kundupplevelser. Teamet och HR-arbetet är under utveckling så du kommer att få stor påverkan på hur ditt jobb utformas!
Du kommer att vara fullvärdig medlem i en till två ledningsgrupper och stöttar andra ledningsgrupper över tid. Här bidrar du med HR-perspektiv, deltar i ledningsgrupps- och verksamhetsutveckling och är ett aktivt bollplank i alla frågor till dina kollegor i ledningsgrupperna.
Utöver ditt arbete nära verksamheterna är du processägare för ett eller flera områden inom HR på serviceförvaltningen. Det kan gälla till exempel arbetsrätt, fackliga relationer och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rekrytering, talangutveckling, ledarutveckling, kultur eller digitalisering. Inom dessa områden företräder du även serviceförvaltningen utåt, samarbetar med centrala HR i kommunen samt ansvarar för omvärldsbevakning.Kvalifikationer
Vi tror att du som söker trivs med att växla mellan strategiska perspektiv och rent operativa här-och-nu frågor. Under en dag kanske du lotsar en chef igenom kniviga rehab-fall, därefter håller du i en workshop med en ledningsgrupp som ska jobba med sina strategiska målsättningar och därefter matar du kanske in data i ett av våra verksamhetssystem.
Vi vill att du som söker som minimum har kandidatutbildning, gärna med inriktning på arbetsrätt. Du har även ett tydligt intresse för digital utveckling inom området och solid erfarenhet av utveckling av ledningsgrupper. Du har minst fyra års erfarenhet med:
* kvalificerat chefsstöd inom HR
* kvalificerat arbete som medlem av en verksamhets ledningsgrupp - antingen som HR eller som linjechef.
* kvalificerat arbete med komplexa arbetsrättsliga processer och förhandlingar
Utöver kraven ovan är det fördelaktigt om du har medverkat i förändringsprojekt, har börjat prova dig fram med AI och har en god förståelse av employer branding. Du inser värdet av god kommunikation för att lyckas med ditt HR-uppdrag. Du är därför trygg med att både hålla presentationer i mindre och större sammanhang på svenska och formulera dig klart och enkelt i digitala kanaler.
Du är driven, strukturerad och har alltid nära till skratt. Du är duktig på att planera ditt arbete och möta deadlines. Du är orädd, delar med dig av dina erfarenheter och är hungrig på att lära dig nya saker.
ÖVRIGT
Vill du lära dig mer om serviceförvaltningens goda kultur? Titta gärna på filmen: https://vimeo.com/1018325941/92fb573084?share=copy
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Halmstads kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit.
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om du uppfyller kraven får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och ett kandidatmöte. Vid chefsrekryteringar utför vi facklig samverkan och referenstagning genomförs alltid på slutkandidaten.
Innan anställning sker behöver du visa att du har rätt att arbeta, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Det gör du genom att styrka ditt medborgarskap i EU/EES eller Schweiz genom pass, nationellt id-kort eller personbevis tillsammans med identitetshandling. Kan du inte det behöver du uppvisa ett arbetstillstånd eller att du kan visa att du är undantagen från skyldighet till arbetstillstånd.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte tas i anspråk av övertalig personal.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275421 - 2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Halmstads kommun, HR Avdelning Kontakt
HR-Specialist
Emma Olsson emma.olsson1@halmstad.se 0721-474 687 Jobbnummer
9493044