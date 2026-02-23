HR-student sökes - Deltid ca 20% (kombinerat distans- och kontorsarbete)
2026-02-23
Är du HR-student och vill få praktisk erfarenhet vid sidan av studierna? Vi söker en engagerad och noggrann student som vill stötta vår lokala verksamhet under en period då vår HR-resurs är föräldraledig. Du kommer arbeta delvis på distans och delvis på plats i Robertsfors, beroende på arbetsuppgift och behov.
Om rollen
Som HR-student hos oss får du arbeta med olika administrativa uppgifter och stötta processer inom personalområdet. Du får god insyn i hur HR fungerar i en verksamhet med internationella kontaktytor. Du får introduktion av vår nuvarande HR-resurs inför föräldraledigheten och kan vid behov få stöd från andra delar av organisationen.
Exempel på arbetsuppgifter
I rollen kan du bland annat få arbeta med att:
Granska och justera översättningar av HR-material från engelska till svenska
Samla in schema- och anställningsunderlag från chefer och skicka vidare till våra lönekonsulter
Stötta löneprocessen genom att granska preliminära lönespecifikationer
Rapportera statistik
Genomföra arbete med aktiva åtgärder och lönekartläggning
Vi söker dig som
Studerar Personalvetarprogrammet eller liknande HR-utbildning
Är strukturerad, noggrann och trivs med administrativa uppgifter
Har god förståelse för sekretess och hantering av personuppgifter
Har mycket god svenska och god engelska i tal och skrift
Trivs med att arbeta självständigt och ta ansvar för egna uppgifter
Om CoorsTek Sweden AB
Vi är en del av den amerikanska CoorsTek-koncernen som tillverkar tekniska keramiska komponenter för bland annat bilindustrin, flyg, halvledare och energisektorn. Vi finns i USA, Asien och Europa. På vår site i Robertsfors är vi ca 50 medarbetare. Vi är ISO-certifierade och arbetar ständigt med att förbättra våra processer.
Anställningsinformation
Deltid ca 20%, anpassat för att fungera vid sidan av studier
Kombination av distansarbete och arbete på plats i Robertsfors
Visstidsanställning till och med 31 mars 2027
Start enligt överenskommelse
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Emmy Berts - eberts@coorstek.com
Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
