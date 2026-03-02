HR-strateg till Arbetsvillkorsenhet HR
2026-03-02
Vill du vara med och göra skillnad för människor varje dag? Nu söker vi en engagerad HR-strateg som vill bidra till utvecklingen av en av Värmlands största arbetsgivare.
Hos oss får du ett meningsfullt arbete där din kompetens är avgörande för att skapa en hållbar och framgångsrik organisation.
Din arbetsplats
Som HR-strateg inom Arbetsvillkorsenheten HR blir du en del av Region Värmlands HR-organisation. I Arbetsvillkorsenheten finns förhandlare och HR-strateger och vi ansvarar för det övergripande arbetet med förhandlingsfrågor, arbetsrätt och arbetsmiljö. Totalt är vi omkring 90 personer som tillsammans utgör regionens HR-funktion. Vi arbetar nära verksamhetens chefer och i tätt samarbete med övriga HR-enheter genom ett professionellt och konsultativt HR-arbete. Vi är ett engagerat team med god sammanhållning. Vi delar kunskap, stöttar varandra och skapar en arbetsmiljö med bra samarbete och hög kvalitet.
Ditt uppdrag
I rollen som HR-strateg har du en konsultativ och rådgivande roll i arbetsrättsliga frågor kopplat till arbetstids- och arbetsvillkorsområdet. Du är delprojektledare för "Arbetssätt och utbildning" inom projektet Tessa - en implementering av ett nytt schemasystem inom Region Värmland. Du är också första linjens stöd till HRs verksamhetsstöd samt genomför utbildningar inom sakområdet för chefer och HR-medarbetare. I arbetsuppgifterna ingår att initiera och genomföra förhandlingar och överläggningar, framför allt kopplat till arbetstidsfrågor. Du omvärldsbevakar och medverkar vid implementering av nya regelverk inom området samt tar fram analyser och underlag. Du är aktiv i förändrings- och utvecklingsarbete och arbetar både operativt och med strategiska inslag. Arbetet är varierat och innebär nära samarbete med chefer och HR-kollegor i hela organisationen.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom HR och som har erfarenhet av arbetsområdet, gärna i en komplex organisation. Du är trygg i arbetsrätt och har god förståelse för HR-processer.
För att lyckas i rollen behöver du ha förmåga att skapa goda relationer och vara lösningsorienterad. Du är kommunikativ, strukturerad och har ett genuint intresse för att bidra till verksamhetens utveckling. Du har förmåga att se helheten samt har lätt för att sätta dig in i olika intressenters behov och trivs med att växla mellan strategiskt och operativt arbete. Du har en pedagogisk förmåga och kan hålla utbildningar och föra kunskap vidare.
Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet från offentlig och politiskt styrd verksamhet. Meriterande är även kunskap och erfarenhet av schemaläggning, arbetstidsfrågor, utrednings- och analysarbete eller projektledning.
För oss är det viktigt att hitta rätt person för uppdraget, därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där du gör skillnad, en arbetsplats med stark gemenskap och kompetenta kollegor samt möjlighet att utvecklas både professionellt och personligt.
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner
och följ oss på sociala medier.
Välkommen med din ansökan.
