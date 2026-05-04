Hr-strateg med inriktning ledning och styrning
Region Blekinge / Administratörsjobb / Karlskrona Visa alla administratörsjobb i Karlskrona
2026-05-04
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Blekinge i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Sölvesborg
, Olofström
eller i hela Sverige
Vill du vara med och forma framtidens ledarskap i Region Blekinge?Publiceringsdatum2026-05-04Om företaget
Område hr i Region Blekinge är i en spännande utvecklingsfas, där vi i våras beslutade om en inre organisationsstruktur. Framöver ska vi utveckla våra arbetssätt och tydliggöra roller och ansvar, för att kunna arbeta mer effektivt och likvärdigt gentemot Region Blekinges verksamheter. I det arbetet kommer du att ha en nyckelroll för det framtida arbetet med Region Blekinges ledning och styrning. Tjänsten tillhör den hr-strategiska avdelningen, som leds av hr-direktören.
Om jobbet
Ledarskapet har stor betydelse för möjligheten att attrahera och behålla kompetenta och engagerade medarbetare. Att chefer har rätt förutsättningar att leda sina verksamheter är därför centralt. Som hr-strateg med inriktning ledning och styrning kommer du att arbeta regionövergripande med att driva, utveckla, förbättra och följa upp frågor och arbetssätt inom området.
En viktig del i ditt arbete är att säkerställa att strategier blir konkreta arbetssätt och faktiska resultat i verksamheten, där du också ansvarar för översyn och utveckling av den strategiska planeringen för Region Blekinges interna chefs- och ledarutvecklingsprogram "Ledarskapsakademin".
Viktiga uppdragsgivare för dig som hr-strateg är politiker, regionledningen och område hr:s ledningsgrupp. Du samverkar också med andra interna aktörer där delaktighet och utveckling av regionens systematiska arbete med ledningsprocessen är en betydande del.
I tjänsten finns ett processledaransvar som innebär att driva arbetet på ett ändamålsenligt sätt utifrån verksamhetens behov. Det innebär bland annat att initiera och följa upp styrdokument som exempelvis riktlinjer samt driva förbättringsarbete. I tjänsten kommer du även att ha uppdrag som innebär skriftlig dokumentation i form av rapporter, remissvar eller andra skriftliga underlag, samt genomföra utbildningar och föredra frågor muntligt i olika forum.
I rollen som hr-strateg inom ledning och styrning kommer du att ha ett nära samarbete med övriga kollegor i arbetet med att utveckla arbetssätten i Region Blekinge. Du kommer även, vid behov, att få bidra inom andra hr-områden för att vi tillsammans ska kunna lösa våra uppdrag och stärka vårt arbetsgivarvarumärke.
För din kännedom krigsplacerar Region Blekinge all tillsvidareanställd personal.
Om dig
Vi söker dig som har:
akademisk examen inom HR-området eller annan akademisk examen som arbetsgivaren bedömer likvärdig,
intresse och erfarenhet av att arbeta med ledarskap och ledningsfrågor,
erfarenhet av utredningsarbete och förbättringsarbete,
erfarenhet av arbete inom en offentlig organisation eller annan större komplex verksamhet,
goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
erfarenhet från arbete inom andra hr-områden,
kunskap om lagstiftning inom offentlig förvaltning,
erfarenhet av digitala arbetssätt och god systemkompetens.
Som person:
är du lätt att samarbeta med och kan skapa och bibehålla goda arbetsrelationer,
har du personlig mognad, är förtroendeingivande och bidrar med helhetssyn,
är du självständig och strukturerad,
är du strategisk och mål- och resultatorienterad,
har du förmåga att tillvarata digitaliseringens möjligheter.
Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med många personliga möten, stort eget ansvar, och möjlighet till flexibla arbetssätt. Hos oss får du förmåner såsom friskvårdsbidrag, tillgång till gym på området, möjlighet till årskort hos Blekingetrafiken med månadsbetalning samt flexibel arbetstid.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om HR
Region Blekinges organisation är indelad i sex ansvarsområden, ett av dem är hr. Här finns Region Blekinges samlade resurser inom hr, lönehantering, utbildning och regionhälsa. Området ansvarar för arbetsgivarstrategier som främjar en attraktiv organisation där innovativa och framtidsorienterade arbetssätt står i fokus. Hr har även en central och strategisk roll i att utgöra ett nära stöd åt ledning och medarbetare genom att aktivt arbeta med insatser som främjar en kommunikativ och tillitsbaserad organisationskultur som säkerställer en hållbar arbetsmiljö med inkludering och jämställdhetsarbete, organisations-, ledarskaps- och medarbetarutveckling och kompetensplanering i fokus. Hr leder, utvecklar och stöttar även organisationens hr-arbete vilket bland annat inkluderar att skapa hållbara arbetsplatser där medarbetare ständigt utvecklas, känner sig delaktiga och motiverade, där organisationens värdegrundsarbete har en avgörande roll.
Om Region Blekinge
I Region Blekinge är vi 5 000 medarbetare som ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhälsa, regional tillväxt, infrastruktur, kollektivtrafik, kultur och bildning. Varje dag arbetar vi för att skapa livskvalitet för Blekinges invånare och växtkraft för länet. Tillsammans leder vi utvecklingen för ett attraktivt Blekinge och bidrar till att göra Blekinge till den bästa livsmiljön för hållbar tillväxt och god hälsa.
Region Blekinge är en värderingsstyrd organisation. Vår gemensamma värdegrund, som vilar på de tre ledstjärnorna: engagemang, samarbete och kvalitet, är vägledande och genomsyrar allt vi gör.
Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss - för att livet är viktigt!
Varmt välkommen med din ansökan! Tack för att du ansöker via länken i annonsen. Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Läs mer om Region Blekinge Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Blekinge
(org.nr 232100-0081), https://regionblekinge.se/
Lasarettsvägen (visa karta
)
371 85 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
HR Kontakt
Camilla Olsson 0454-733023 Jobbnummer
9889890