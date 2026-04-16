HR-strateg inom arbetsrätt & lönebildning till Folktandvården Stockholm
Vill du ta ett övergripande ansvar för strategier, processer och riktlinjer inom arbetsrätt och lönebildning? Samt stötta organisationen i komplexa arbetsrättsliga ärenden och förhandlingar? Folktandvården Stockholm välkomnar en HR-strateg inom arbetsrätt & lönebildning
Nu har du chansen att arbeta med HR i ett av Europas största tandvårdsföretag. Vi söker en HR-strateg med inriktning arbetsrätt & lönebildningtill huvudkontoret på Södermalm i Stockholm, med start i augusti.
Ditt uppdrag
I den här nyckelrollen arbetar du både strategiskt och operativt med HR-processer kopplade till arbetsrätt och lönebildning. Du har ett tydligt fokus på förhandlingar, avtal och att utveckla effektiva arbetssätt som stärker organisationen. I rollen kommer du att driva och vidareutveckla arbetet med strategisk lönebildning samt ansvara för löneöversynsprocessen. Du har ett övergripande ansvar för olika förhandlingar, samtidigt som du tolkar och tillämpar kollektivavtal och verkar för en enhetlig arbetsrättslig praxis i organisationen.
Du fungerar som ett kvalificerat stöd till chefer och HR i komplexa arbetsrättsliga frågor, omställningar och organisationsförändringar. I uppdraget ingår även att arbeta med analyser och rapportering inom HR området. Du säkerställer korrekt hantering av utlämning av handlingar och driver projekt, utbildningar och workshops inom arbetsrätt och lönebildning.
Vidare arbetar du löpande med löneanalyser, utdata och uppföljning för att skapa insikter och utveckla verksamheten, samt bidrar till implementering av nya regelverk såsom lönetransparensdirektivet. En viktig del av rollen är också att bygga och underhålla både interna och externa nätverk. Du blir en viktig del i att utveckla och bidra till att skapa en lärande och attraktiv organisation.
Vem är du?
Vi söker dig som kombinerar strategisk höjd med operativ skärpa och som trivs i en roll där du får ta stort ansvar.
Vi tror att du har:
Relevant högskoleutbildning inom HR eller juridik
Gedigen erfarenhet av fackliga förhandlingar
Mycket god förmåga att tolka och omsätta kollektivavtal i praktiken samt av arbete med löner, förmåner och deras koppling till styrning och ledarskap
God systemvana samt mycket goda kunskaper i Officepaketet
Som person är du analytisk och lösningsorienterad. Du har förmåga att prioritera och hantera ett högt tempo i en komplex vardag samtidigt som du driver ditt arbete framåt med struktur och uthållighet. Du är pedagogisk i ditt sätt att kommunicera och har lätt för att skapa engagemang och samarbete.
När du blir en av oss
Du blir en del av en utvecklingsorienterad HR- och löneavdelning. Här arbetar vi teambaserat, stöttar varandra och utvecklar våra arbetssätt tillsammans. Du rapporterar till HR-chef och utgår från moderna lokaler på Södermalm vid Medborgarplatsen i Stockholm.
Du får tillgång till en förmånsportal som inkluderar rabatter inom bland annat hälsa, träning, resor och nöje, subventionerad läkarvård och frisktandvård, ett generöst friskvårdsbidrag på 5 000 kronor per år samt trygga villkor genom kollektivavtal, tjänstepension, möjlighet till löneväxling och individuell lönesättning.
Hos oss får du arbeta i en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag, starkt engagemang och höga ambitioner. Vi erbjuder ett utvecklande uppdrag där du får möjlighet att påverka, förbättra och bidra till framtidens tandvård.
Välkommen med din ansökan senast den 5 maj-2026. Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start i augusti eller enligt överenskommelse.
För mer information är du välkommen att kontakta:
Amanda Gustafsson, HR-partner, amanda.gustafsson@regionstockholm.se
eller 072-59493 58
Hanna Nörgaard, HR-partner - rekrytering, hanna.norgaard@regionstockholm.se
eller 072-594 91 51
Folktandvården Stockholm arbetar utifrån tydliga principer för ledarskap och medledarskap som genomsyrar hur vi leder, samarbetar och utvecklar verksamheten. Med ett tillitsbaserat förhållningssätt skapar vi rätt förutsättningar för medarbetare att ta ansvar, växa och bidra till hållbara resultat. Våra chefer sätter ramar och riktning, samtidigt som mandat finns nära verksamheten. Tillsammans tar vi ansvar för både uppdrag, resultat och arbetsmiljö, i en kultur präglad av psykologisk trygghet, där idéer, lärande och öppen dialog uppmuntras.
Folktandvården Stockholm är ett av Sveriges största och mest kunskapsdrivande tandvårdsföretag. Vi erbjuder allmän- och specialisttandvård, forskar för framtiden och arbetar för ett hållbart samhälle med bättre folkhälsa. Tillsammans är vi 2 000 medarbetare som jobbar på våra 80 kliniker runtom i Stockholms län, från Norrtälje i norr till Nynäshamn i söder. Varje år tar vi hand om uppemot 1,4 miljoner patienter. Våra värdeord - samverkan, pålitlighet, öppenhet och kompetens - leder oss i vårt dagliga arbete. Hos oss blir du del av en spännande resa, driven av utveckling och innovation.
Tillsammans utvecklar vi varandra, tandvården och folkhälsan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-05
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
104 22 STOCKHOLM
Folktandvården Stockholm
Susanna Fooladi susanna.fooladi@regionstockholm.se 0707-276228
