HR-strateg arbetsgivarvillkor och förhandling
Västra Götalandsregionen / Administratörsjobb / Borås Visa alla administratörsjobb i Borås
2025-11-04
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Borås
, Bollebygd
, Svenljunga
, Ulricehamn
, Alingsås
eller i hela Sverige
Att hjälpa människor till en bättre hälsa är ett av de viktigaste uppdragen man kan ha. På Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) är vi 3700 medarbetare med 120 olika yrken som tillsammans bidrar till det varje dag. Vilken roll vill du spela?
Oavsett roll kan vi erbjuda dig ett meningsfullt, tryggt och utvecklande arbete där du finns till och gör skillnad för andra. Våra medarbetare säger ofta att SÄS är ett "lagom stort sjukhus" - det är så pass stort att man kan utvecklas och göra karriär och så pass litet att det finns en känsla av gemenskap över verksamhetsområdena. Hos oss finns en framåtanda och det pågår alltid spännande satsningar och forskning för att förbättra vården för våra patienter och möta framtidens utmaningar inom hälso- och sjukvård.
Vill du veta mer om oss? Följ oss i sociala medier: https://www.facebook.com/sodraalvsborgssjukhusvgr, https://www.linkedin.com/company/s%C3%B6dra-%C3%A4lvsborgs-sjukhus/mycompany/, https://www.instagram.com/sodra_alvsborgs_sjukhus/?hl=svPubliceringsdatum2025-11-04Om företaget
För att arbeta än mer ändamålsenligt utifrån Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) helhetsperspektiv, pågår en organisatorisk förändring där HR-enheten från årsskiftet kommer organiseras i en samordnad stab tillsammans med övriga enheter inom SÄS staber.
Stabsområdets uppgift är att arbeta i strategiska och operativa perspektiv vad gäller ändamålsenlig administration, med hela SÄS som uppdragsgivare.
HR-enheten är en funktion som präglas av gott arbetsklimat med möjlighet till kompetensutveckling. Hos oss arbetar HR-chef, HR-partners, HR-strateger, HR-specialister, bemanningssamordnare och HR-administratör. Vi arbetar tillsammans som ett verksamhetsnära stöd utifrån behov och kompetens, där vi stödjer kärnverksamheten som består av nio verksamhetsområden. Vidare har vi ett flertal regionala uppdrag och arbetsgrupper som går i linje med Västra Götalandsregionens beslutade HR-processer. Vår HR-enhet behöver ständigt förändras och utvecklas tillsammans med verksamheten, därför behöver vi tänka utvecklingsorienterat på mål och resultat.
Om vår lediga tjänst
Som HR-strateg arbetsgivarvillkor och förhandling på SÄS har du en central roll i att samordna, leda och utveckla arbetet inom ramen för arbetsgivarvillkor och förhandling.
Tjänsten innebär:
Samordna och leda arbetet inom förhandling- och samverkansprocessen på SÄS med förhandlingsmandat
Administrera SÄS lokala kollektivavtal. Säkerställa att de följs upp och uppdateras vid behov
Planera, samordnade och driva arbetet inom lönebildning och löneöversynsprocess på SÄS, inklusive leda förhandlingar med fackliga organisationer
Ansvara för att samordna och utbilda i SÄS samverkansavtal mellan arbetsgivare och fackliga organisationer
Verkställa disciplinära åtgärder
Ge råd, stödja och utbilda HR, chefer och ledning i avtals-, förhandlings- och arbetsrättsliga frågor
Företräda och delta i regiongemensamma forum och arbetsgrupper
Tjänsten innebär ett nära samarbete med HR-chefen i strategiska frågor kring arbetsgivarvillkor och förhandling vem du också rapporterar till. I vissa frågor är du direkt stöd till SÄS sjukhusdirektör. Du kommer att ingå i HR:s ledningsgrupp med ansvar för att driva frågor inom arbetsgivarvillkor och förhandling. Samtidigt förväntas du aktivt bidra till HR:s gemensamma strategiska arbete, där samordning och helhetsperspektiv är avgörande för att skapa en röd tråd och tydlig verksamhetsnytta. Vidare kommer du delta i central samverkansgrupp och ha månadsavstämningar med fackliga organisationer.Profil
Du har akademisk universitets- eller högskoleutbildning som arbetsgivare bedömer relevant. Vi förutsätter att du har minst två års erfarenhet av kvalificerat arbete inom HR på strategisk nivå med särskild inriktning på förhandlingar, lönebildning, löneöversynsprocess och samverkan.
För att lyckas i rollen krävs det att du är en person med hög integritet och relaterar till andra människor med respekt och lyhördhet. Du har lätt för att samarbeta och att skapa förtroendefulla och långvariga relationer, och du bidrar prestigelöst i dialoger och till gemensamma mål. För dig är det naturligt att arbeta målinriktat, strukturerat och ta ansvar för dina processer, samtidigt som du ser värdet i att samverka och bidra till en sammanhållen HR-funktion. Du har förmågan att hantera komplexa frågeställningar och tänka strategiskt utifrån både arbetsgivarperspektivet och den regionala kontext du verkar inom. Vidare är det av stor betydelse att du är en balanserad person som har förmågan att bibehålla lugn även i utmanande situationerÖvrig information
Vänligen bifoga utbildningsbevis med din ansökan.
Första intervjuer planeras genomföras 1 december och andra intervjuer 8 december. Rekryteringsprocessen kan komma att innehålla testning i from av kapacitets- och personlighetstest samt strukturerad intervju. Tester är bokade 10 december och äger rum på distans.
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6279". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
Södra Älvsborgs sjukhus Kontakt
Ida Uhlén, Tf. HR-chef 033-6162445 Jobbnummer
9587344