HR-specialister sökes för framtida uppdrag i Stockholm

Wrknest AB / Administratörsjobb / Stockholm
2025-12-15


Är du en person med ett skarpt öga för både struktur och relationer? Just nu söker vi engagerade HR-profiler för kommande uppdrag hos våra kunder i Stockholm. Uppdragen varierar i omfattning och inriktning, men gemensamt är att de erbjuder en möjlighet att påverka och bidra till arbetsplatsers utveckling genom ett professionellt HR-arbete.

Publiceringsdatum
2025-12-15

Om tjänsten
Som HR-specialist blir du en viktig del i organisationens arbete med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Uppdragen kan spänna över hela HR-området eller vara mer fokuserade på exempelvis rekrytering, arbetsmiljö, arbetsrätt, lön,chefsstöd eller employer branding. Du arbetar nära chefer och medarbetare och är med och bygger en positiv företagskultur med människan i centrum.
Dina framtida arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på uppdrag men kan till exempel innefatta:

Ge stöd till chefer i HR-relaterade frågor och processer

Hantera rekryteringsprocesser från start till mål

Driva arbetsmiljö- och hälsofrämjande insatser

Tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga frågor

Administrera och utveckla HR-processer och rutiner

Bidra till organisationsutveckling och förändringsarbete

Stötta i introduktion och onboarding av nya medarbetare

Vi söker dig som

Kvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande. Antingen avklarad eller pågående.

Flytande svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande:

Erfarenhet av att arbeta i liknande roller

Som person ser vi gärna att du är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta, bygger förtroende och trivs i en rådgivande roll. Du är flexibel och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya miljöer och arbetssätt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Arbetsplats: Stockholm Omfattning: Heltid eller deltid beroende på uppdrag Anställningsform: Anställning hos Wrknest med uppdrag hos våra kunder alternativt direktrekrytering

Företaget
Våra kunder är allt från snabbväxande techbolag till etablerade företag inom olika branscher - samtliga med en stark vilja att utveckla sina HR-funktioner och skapa hållbara arbetsmiljöer där människor trivs och växer.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se .

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Wrknest AB (org.nr 559293-2213), http://www.wrknest.se

Arbetsplats
Wrknest

Kontakt
Patrik Hagman
patrik@wrknest.se

Jobbnummer
9645788

