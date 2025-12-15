HR-specialister sökes för framtida uppdrag i Stockholm
Är du en person med ett skarpt öga för både struktur och relationer? Just nu söker vi engagerade HR-profiler för kommande uppdrag hos våra kunder i Stockholm. Uppdragen varierar i omfattning och inriktning, men gemensamt är att de erbjuder en möjlighet att påverka och bidra till arbetsplatsers utveckling genom ett professionellt HR-arbete.
Som HR-specialist blir du en viktig del i organisationens arbete med att attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Uppdragen kan spänna över hela HR-området eller vara mer fokuserade på exempelvis rekrytering, arbetsmiljö, arbetsrätt, lön,chefsstöd eller employer branding. Du arbetar nära chefer och medarbetare och är med och bygger en positiv företagskultur med människan i centrum.
Dina framtida arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på uppdrag men kan till exempel innefatta:
Ge stöd till chefer i HR-relaterade frågor och processer
Hantera rekryteringsprocesser från start till mål
Driva arbetsmiljö- och hälsofrämjande insatser
Tolkning och tillämpning av arbetsrättsliga frågor
Administrera och utveckla HR-processer och rutiner
Bidra till organisationsutveckling och förändringsarbete
Stötta i introduktion och onboarding av nya medarbetare
Vi söker dig somKvalifikationer
Eftergymnasial utbildning inom HR, personalvetenskap eller motsvarande. Antingen avklarad eller pågående.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av att arbeta i liknande roller
Som person ser vi gärna att du är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad. Du har lätt för att samarbeta, bygger förtroende och trivs i en rådgivande roll. Du är flexibel och har förmågan att snabbt sätta dig in i nya miljöer och arbetssätt.
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse Arbetsplats: Stockholm Omfattning: Heltid eller deltid beroende på uppdrag Anställningsform: Anställning hos Wrknest med uppdrag hos våra kunder alternativt direktrekryteringFöretaget
Våra kunder är allt från snabbväxande techbolag till etablerade företag inom olika branscher - samtliga med en stark vilja att utveckla sina HR-funktioner och skapa hållbara arbetsmiljöer där människor trivs och växer.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se
