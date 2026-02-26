HR-specialister med fokus på kompetensförsörjning
Karolinska Institutet, Gemensamt Verksamhetsstöd, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Solna Visa alla administratörsjobb i Solna
2026-02-26
Vill du bidra till en bättre hälsa för alla?
Som HR-specialist på Karolinska Institutets centrala HR-avdelning blir du en nyckelperson i vårt arbete med att utveckla och framtidssäkra våra HR-processer.
Du arbetar nära chefer, verksamhetsnära HR och kollegor inom avdelningen - och är med och bygger ett långsiktigt, hållbart och kompetensstarkt KI.
Vi befinner oss i en förändringsresa där vi bland annat ser över våra utbildningsprocesser och utforskar möjligheten att införa ett digitalt lärplattformssystem (LMS). Nu söker vi två HR-specialister som vill vara med och påverka riktningen och utvecklingen framåt.
Din roll
I rollen som HR-specialist kommer du att arbeta både strategiskt och operativt inom kompetensförsörjningsområdet. Du kommer bland annat att:
- Utveckla, förbättra och implementera processer för kompetensförsörjning -
så att KI har rätt kompetens, vid rätt tid, på rätt plats.
- Planera, genomföra och följa upp utbildnings- och utvecklingsinsatser,
riktade till både chefer och medarbetare.
- Vara ett stöd till chefer och verksamhetsnära HR i frågor som rör kompetensbehov, utvecklingsinsatser och förändringsarbete.
- Bidra i vår pågående förändringsresa, där vi bland annat tittar på hur ett LMS skulle kunna stärka våra utbildningsprocesser och stödja verksamheten på nya sätt.
- Delta i arbetet med att göra processer, arbetssätt och verktyg lätta att förstå och använda, exempelvis genom att skapa tydligt material eller hålla i enkla och inspirerande genomgångar och workshops.
- Samverka både internt och externt inom områden kopplade till kompetensförsörjning och förändringsledning.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din profession och har en gedigen HR-kompetens, gärna med bakgrund inom kompetensförsörjning och utvecklingsinsatser. Du uppskattar att förklara, guida och få andra att känna sig trygga i nya arbetssätt.
Vi söker dig som har:
- En relevant akademisk examen inom HR (PAO) eller som arbetsgivaren bedömer som likvärdigt
- Flerårig erfarenhet av HR-arbete, inom kompetensförsörjning, processutveckling eller förändringsledning.
- Är van att arbeta i förändringsmiljöer, och bidrar med struktur, lugn och framåtdriv.
- Intresse eller erfarenhet av digitala lärplattformar (LMS) eller liknande utbildningsstödjande system.
- Är en kommunikativ lagspelare som bygger goda relationer och samarbetar prestigelöst.
- Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, samt god digital kompetens.
Meriterande:
- Erfarenhet från större och komplexa organisationer.
- Erfarenhet av att arbeta med Learning & Development inom en HR-funktion, med fokus på organisatoriska behov och skalbara insatser.
Vad erbjuder vi?
En kreativ, internationell och inspirerande miljö fylld av kompetens och nyfikenhet. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet. Vår vision är att driva utvecklingen av kunskap om livet och verka för en bättre hälsa för alla. Här bedriver vi framgångsrik medicinsk forskning och har det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Som universitet är Karolinska Institutet en statlig myndighet. Det gör att du får goda förmåner genom vårt kollektivavtal. Medarbetare på KI erbjuds också möjlighet till ett flexibelt arbetssätt. Det innebär att om den verksamhet du jobbar i tillåter, så kan du arbeta en del av din arbetstid på distans. Du får även träna fritt i våra moderna friskvårdsanläggningar där utbildad personal finns på plats.
Placering: Solna
Ansökan ska göras via rekryteringssystemet Varbi. I denna rekrytering söker du med ditt CV utan personligt brev. I ansökningsformuläret kommer du istället att få svara på några frågor om varför du söker jobbet.
Vid tillsvidareanställning tillämpar Karolinska Institutet 6 månaders provanställning.
Vill du göra skillnad - och bidra till en bättre hälsa för alla? Sök jobb hos oss Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
