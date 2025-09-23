HR-specialist under vikariat till kund i Stockholm!
2025-09-23
Uppdragsbeskrivning:
Uppdraget består i att ersätta ordinarie HR Specialist under tjänstledighet. Gemensamma funktioner stöttar hela organisationen och arbetar dagligen för att förverkliga organisationens gemensamma mål. Tjänsten är placerad på enheten HR strategi och processer, som idag består av åtta medarbetare och en enhetschef.
Roll och ansvar:
I rollen som HR-specialist inom avtal och villkor är du rådgivande till HR och verksamheten inom det arbetsrättsliga området. Du ansvarar också för att driva och utveckla strategier och processer inom arbetsrättsområdet samt avtal- och villkorsfrågor utifrån verksamhetens behov och gällande regelverk. Du har ett nära samarbete med framförallt förhandlingschefen, HR-partners och verkets arbetsrättsjurist. En viktig del av arbetet är också samverkan och förhandling med fackliga parter. I rollen ingår även att stödja och vara delaktig i verkets lönebildningsarbete tillsammans med HR-specialisten för lönebildning.
Utöver ovanstående innefattar rollen också att hålla utbildningar inom ditt specialistområde samt att vara en aktiv part i HR:s digitaliseringsarbete. Under hösten blir deltagandet i implementationen av ett nytt lönesystem särskilt viktigt, där du är delaktig i att säkerställa att avtals- och villkorsregler fungerar korrekt i det nya systemstödet.
Skallkrav:
Personal- och eller beteendevetenskaplig, juridisk högskoleutbildning eller motsvarande.
Minst 10 års dokumenterad erfarenhet av arbete med arbetsrätt, fackliga förhandlingar och kollektivavtal
Erfarenhet av samverkan och förhandling med fackliga organisationer.
Erfarenhet av självständigt beslutsfattande i förhandlings- och avtalsfrågor inom det arbetsrättsliga området
Erfarenhet av lönebildningsarbete
Börkrav:
Erfarenhet av att arbeta i en HR specialistroll i statlig myndighet eller affärsdrivande verk
Erfarenhet av HR-digitaliseringsprojekt, särskilt vid implementering av lön och schemasystem
Erfarenhet att utarbeta avtal kopplat mot oregelbunden arbetstidsförläggning
Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
