HR-specialist till växande logistikföretag!
UT Transport i Norr AB / Administratörsjobb / Umeå Visa alla administratörsjobb i Umeå
2026-04-14
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos UT Transport i Norr AB i Umeå
, Luleå
, Sundsvall
, Överkalix
, Gällivare
eller i hela Sverige
I en koncern med stark tillväxt söker vi nu dig som vill ta nästa steg inom HR i en roll med fokus på administration, struktur och operativt stöd till verksamheten.
Har du ett eller ett par års erfarenhet av HR eller administration och trivs i en roll med många kontaktytor? Då vill vi komma i kontakt med dig!
Här får du arbeta brett med HR-administration, stötta chefer i rekryteringsprocesser och uppföljning samt bidra till att HR-arbetet fungerar smidigt i vardagen. Du blir en del av ett verksamhetsnära HR-team där du får möjlighet att utvecklas och successivt ta mer ansvar.
Om rollen
I denna roll säkerställer du det administrativa HR-arbetet parallellt med att driva effektiva processer. Främsta arbetsområden som berör rollen är rekrytering - hela processen från A-Ö, olika typer av verksamhetssupport, personal- och löneadministration samt säkerställa att samtliga personalrelaterade dokument är uppdaterade utefter företagets rutiner och gällande kollektivavtal. Du trivs därför med variation i arbetet då du arbetar i en organisation i ständig förändring parallellt med att du är strukturerad i din egen planering för att lyckas med repetitiva arbetsuppgifter kopplat till ditt ansvar för personaladministrationen.
Huvudsakliga ansvarsområden:
Personal- och löneadministration
Driva, delta i och utveckla rekryteringsprocesser
KPI rapportering
Stötta chefer med on- och offboardingprocesser
Uppföljningssamtal med nyanställda
Författa tydliga informativa inlägg på företagets intranät
Uppdatera policys, personalhandböcker och övriga informativa HR-relaterade dokument
Facklig samverkan
Samarbeta med och stötta övriga HR-resurser i olika processer
Driva ett nära samarbete med organisationens chefer för att säkra hög prestanda genom HR-processer
Vi söker dig som:
Har en akademisk examen inom personal- eller beteendevetenskap eller gymnasieexamen i kombination med arbetslivserfarenhet som vi bedömer likvärdig
Har tidigare erfarenhet av någon typ av HR-roll
Har goda kunskaper i arbetsrätt och erfarenhet av samverkan med fackförbund
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Har vana av att arbeta i Officepaketet och HR-system
Det är meriterande om du:
Har arbetat med löneadministration
Innehar B-körkort
Tidigare har arbetat i logistikbranschen, gärna med: Transportavtalet, Miljöarbetaravtalet och Tjänstemannaavtalet för Transportföretagen
Har erfarenhet av att arbeta med HR-frågor på ett snabbt växande företag i privat sektor
Dina personliga egenskaper:
Du är en effektiv kommunikatör med starka administrativa färdigheter, har ett strukturerat och planerat arbetssätt och har förmåga att prioritera. När du arbetar mot ett mål ser du till att slutföra uppgiften och tar ansvar hela vägen. Du motiveras av att identifiera och attrahera talanger till en växande verksamhet och har en hög tolerans till förändringar i en växande organisation. Du är anpassningsbar och lyhörd för verksamhetens behov.
Genom din tidigare erfarenhet delar du aktivt med dig av din kunskap i HR-arbetet för att kontinuerligt förbättra våra processer och rutiner. Du har även genom dina tidigare erfarenheter en god förmåga att bygga relationer som inte bara underlättar i ett naturligt samarbete med verksamhetens ledare och medarbetare, utan även används frekvent med externa kontakter.
I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper.
Ditt framtida HR-team:
Som HR-team arbetar vi nära den dagliga verksamheten och tillsammans med organisationens chefer skapar vi oss förståelse för vad vi behöver prioritera för att driva förbättringar, fånga behov och finna lösningar. I den starka tillväxtresan vi befinner oss i krävs det att vi som HR-team effektivt och genomarbetat tar oss igenom planer och projekt inom utsatt tid. Vi är även delaktiga i koncerngemensamma projekt för att bidra till morgondagens HR, lära och utveckla varandra. Vi tror starkt på den företagskultur vi tillsammans bygger genom ägandeskap, lärande och respekt till varandra internt och externt. Du har möjlighet att göra skillnad i din HR-roll varje dag! HR-teamet finns med geografisk spridning över hela landet. I Umeå finns en HR Business Partner som du kommer arbeta tätt tillsammans med.
Vilka är vi?
DANX Carousel Group är ett ledande logistikföretag som är specialiserat på tidskritiska leveranser i Europa. Den svenska organisationen består i dagsläget av två regioner - Nord och Syd - och vi finns representerade på totalt 13 arbetsplatser. Den aktuella rollen innebär en anställning hos UT Transport i Norr AB, ett åkeri inom region Nord. UT Transport i Norr AB är en vägvisande aktör i branschen med en bred verksamhet som omfattar allt från distribution av paket och styckegods till transporter av farligt avfall och fjärrtransporter. Vi levererar gods dygnet runt, alla dagar i veckan.
Praktisk information:
Start: Startdatum för tjänsten sker så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Anställningsform: Tillsvidareanställning och vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Omfattning: Heltid, 100%.
Stationeringsort: Umeå (regelbundna resor förekommer i tjänsten).
Rekryteringsprocess: Vi använder oss av kompetensbaserade intervjuer där dina färdigheter, kunskaper och egenskaper som är relevanta för oss och rollen kommer att bedömas. Därefter genomför vi logiska och personliga tester som vi tillsammans går igenom för att bygga oss en än tydligare bild av dig som person. Utöver detta önskar vi ta del av ditt CV, personligt brev och dina referenser.
Ansökan: Då tjänsten behöver tillsättas snarast möjligt sker urval löpande. Avvakta inte med att skicka in din ansökan om du tycker att rollen låter intressant. Välkommen att ansöka om tjänsten via vår ansökningsportal på www.danx.com/career/openpositions.
Kontakt: Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Mikael Axland, HR Manager, Sverige, på mikael.axland@danx.se
. Notera att vi i linje med GDPR inte tar emot ansökningar via mejl. Varmt välkommen med din ansökan!
I denna process undanbedes kontakt med rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ut Transport i Norr AB
(org.nr 556408-7723)
Kabelvägen 2 (visa karta
)
901 33 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
UT Transport i Norr, Umeå Jobbnummer
9852676