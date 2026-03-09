HR-specialist till Utbildningsförvaltningen Botkyrka kommun
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Gillar du att utmanas av att den ena dagen inte är den andra lik? Då kommer du trivas i vårt glada HR team på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka Kommun, en kommun som är långt ifrån lagom.
Som HR-specialist erbjuds du en bred och varierad roll med mycket eget ansvar och stor möjlighet att påverka din arbetsdag. HR Teamet består av 6 medarbetare och en HR chef. Vi arbetar nära våra chefer för att ge dem stöd och rätt förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö samt jobba mot det gemensamma målet - att ha Sveriges bästa skolor. Vi arbetar proaktivt för att se vilka utvecklingsinsatser som organisationen har behov av på kort och lång sikt inom HR-området. Vi har roligt på jobbet samtidigt som vi ger våra chefer förstklassig support.
I rollen ingår att :
• Vägleda chefer inom arbetsrätt, rehabilitering, systematiskt arbetsmiljöarbete,
lönebildning m.m.
• Tillsammans med chef genomföra överläggningar och förhandlingar
• Upprätta samt förbättra rutiner, struktur och processer
• Arbeta proaktivt för att se vilka utvecklingsinsatser som organisationen har behov
av inom HR-området
Vi erbjuder dig
HR teamet har tillsammans en lång och differentierad bakgrund som gör oss till ett dynamiskt och utvecklande team. Tillsammans bollar vi allt från enklare till svårare frågeställningar där du som ny kollega förväntas bidra med ditt kunnande.
I Botkyrka kommun har vi ett stort HR-nätverk där vi utbyter erfarenheter, tankar och idéer.
Om du brinner för att göra skillnad för barn och elever samt medborgarna i Botkyrka så är det här verkligen jobbet för dig.
Du som söker till oss
Krav: Vi söker dig som har en personalvetarexamen från högskola/universitet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Du har minst tre års arbetslivserfarenhet från brett arbetet inom HR-området. Arbetsrättslig kunskap och erfarenhet är en nödvändighet liksom förmågan att kunna bygga goda relationer och att möta chefer och medarbetare i olika personalrelaterade situationer.
Du ska ha en mycket god förmåga att kunna uttrycka dig korrekt i både tal och skrift då du som HR-specialist stödjer chefer och förvaltning i bl.a. arbetsrättslig dokumentation och utredningar.
Du har god vana av digitala verktyg samt av att arbeta i olika HR-system. Du har viljan och erfarenhet av att hålla i workshops och utbildningar för chefer
Meriterande: Det är meriterande om du har arbetat med kollektivavtal inom kommun eller region, är insatt i läraravtalen, och håller dig uppdaterad inom din profession genom omvärldsbevakning och trend spaning.
Som person är du trygg, har nära till skratt, mod att sätta gränser och förmåga att skilja på sak och person. Ditt arbete organiserar och planerar du väl, slutför det som påbörjas och håller deadlines. Förutsättningar kan snabbt förändras och det är därför viktigt att du har en problemlösningsförmåga och ett prestigelöst förhållningssätt, en förståelse för att de långsiktiga målen behöver uppnås och att du ser logik och samband i komplex information.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontrollPubliceringsdatum2026-03-09Om företaget
Botkyrka är en kommun full av kontraster där storstadens förortsmiljö möter landsbygdens skogar, ängar, sjöar och havskust. Här talas över 100 språk, här bor och arbetar människor med bakgrund från hela världen.
Vi erbjuder en inspirerande arbetsplats full av möjligheter där vi tillsammans skapar de bästa förutsättningarna för en hållbar framtid.
Vi har goda och trygga arbetsvillkor med kollektivavtal och flera förmåner för att du ska trivas och utvecklas på jobbet. Läs mer här: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Övrig information
För tjänster inom exempelvis vård-skola-omsorg i Botkyrka kommun behöver du som blivande medarbetare visa utdrag ur Polisens belastningsregister.
Vi arbetar med kompetensbaserad rekrytering för att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och därmed motverka diskriminering.
Vi undanber oss kontakt från rekryterings- och bemanningsföretag i samband med denna rekrytering. Ersättning
