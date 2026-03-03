HR-Specialist till Socialförvaltningen Hisingen, vikariat.
2026-03-03
Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Vi är en HR avdelning med sju kollegor som arbetar med att stötta våra chefer i förvaltningen i HR frågor.
Vi arbetar även med olika ansvar för att hantera strategiska uppdrag och processer inom HR området.
Arbetet som HR-specialist hos oss är varierande och innebär ett brett och självständigt arbete där du kommer att vara riktad som stöd mot någon av våra verksamhetsavdelningar. Du deltar regelbundet i avdelningens ledningsgrupp, där du är aktiv som partner i aktuella HR-frågor för verksamheten. Du bistår också med gemensamt underlag till förvaltningen i de processer du har särskilt ansvar för.
Att arbeta som HR specialist inom socialtjänsten kräver att du kan förhålla dig till att vara stöd till verksamheter som hanterar komplexa uppdrag och vars medarbetare har en arbetsmiljö som innehåller en hel del utmaningar. Som stöd till verksamheten behöver du kunna omvandla din kunskap till möjliga alternativ och rekommendationer, som gör det möjligt att fatta korrekta och bra beslut.
För att trivas hos oss behöver du uppskatta förändring, gilla att samverka med andra, vara prestigelös, samt uppskatta att ställa om mellan olika arbetsuppgifter av så väl operativ som strategisk karaktär.
Ditt ansvar kommer att innefatta:
- Arbete nära verksamheten för att förstå deras behov och ge råd och stöd i HR-frågor
- Stöd i ärenden och att säkerställa efterlevnad av arbetsrättsliga regler
- Chefsrekrytering och stöd i lönesättning
- Arbete med arbetsmiljöfrågor
- Hantering och analys av personalstatistik
- Stöd i rehabiliteringsfrågor
- Kompetensutveckling inom HR området
- Arbete med medarbetarundersökningar
- Facklig samverkan och förhandling
- Utveckling av HR processer
Göteborgs stad är en stor organisation där vi förväntas jobba tillsammans för helheten. Att arbeta som HR-specialist i staden innebär därför, att man har många kontaktytor och samarbeten utanför sin egen förvaltning till exempel genom processgrupper och nätverksmöten i gemensamma frågor. Särskilt tät samverkan finns mellan de fyra socialförvaltningar som har likalydande grunduppdrag.
Staden erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling och utbildning inom våra ansvarsområden.Kvalifikationer
Du har högskoleutbildning inom personal- och arbetsvetenskap eller annan motsvarande kandidatexamen som arbetsgivaren bedömer likvärdig och erfarenhet av operativt HR-arbete.
Vi söker dig som är redo att ta dig an nya utmaningar och som ser värdet i att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Du är trygg som person och din kommunikativa förmåga bidrar till en positiv arbetsmiljö. Med en god förmåga att bygga relationer skapar du goda möjligheter till samarbete och samverkan. Genom ett strukturerat arbetssätt hanterar du flera arbetsuppgifter parallellt och säkerställer att arbetet sker enligt fastställda tidsplaner.Övrig information
Vi sitter i lokaler på Vågmästaregatan ihop med andra stödfunktioner och verksamheter. Det centrala läget med närheten till Hjalmar Brantingsplatsen gör att det är enkelt att pendla till oss. Vi har egen arbetsplats där vi delar rum med en kollega.
Intervjuer sker löpande.
Välkommen in i en roll där du verkligen kan göra skillnad och hjälpa oss att växa tillsammans! Om företaget
Socialförvaltningen Hisingen är en del av socialtjänsten i Göteborgs Stad. Vi är en av fyra socialförvaltningar. Vi arbetar målmedvetet för att skapa en bättre vardag för invånarna på Hisingen.
Vi erbjuder stöd inom individ- och familjeomsorg, socialjour, hjälp vid missbruk och i integrationsfrågor. Vi arbetar även med fritidsverksamhet samt förebyggande arbete kring till exempel folkhälsoarbete, samhällsplanering, lokalt trygghetsarbete och integrationsfrågor.
Vill du ha ett viktigt och meningsfullt arbete, välkommen till oss på Socialförvaltningen Hisingen! Ersättning
