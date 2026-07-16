HR-specialist till Regionsjukhuset Karsudden, Region Sörmland
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2026-07-16
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Regionsjukhuset Karsudden Katrineholm
Vill du ha en meningsfull och bred HR-roll? Hos oss på Regionsjukhuset Karsudden får du arbeta nära verksamheten i en unik miljö och bidra till att skapa goda förutsättningar för verksamheten att bedriva rättspsykiatrisk vård i framkant. Ditt dagliga arbete ingår i ett större sammanhang där det du gör har stor betydelse för individ och samhälle. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2026-07-16Om företaget
Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm är ett rättspsykiatriskt sjukhus med 155 vårdplatser. Majoriteten av patienterna vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV). Målet är att förbättra enskilda patienters psykiska hälsa för att klara ett liv i samhället och samtidigt beakta samhällsskyddet genom att förebygga återfall i brott. Vården präglas av ett personcentrerat arbetssätt där patienten är delaktig i planering och genomförande. Hos oss blir du del av en engagerad och lärande organisation med goda möjligheter till kompetensutveckling.
Regionsjukhuset Karsudden är ett eget verksamhetsområde inom Region Sörmland. En av våra styrkor är den breda kompetensen som finns samlad under ett och samma tak. HR-enheten har sitt kontor i administrationshuset intill sjukhuset tillsammans med övriga administrativa funktioner. HR-enheten är ett nära och tillgängligt stöd till verksamhetens chefer och ledning, i direkt anslutning till kärnverksamheten.
Katrineholm ligger 25 minuter med tåg från Norrköping och cirka en timme från Stockholm, vilket gör oss pendlingsvänliga. Vi erbjuder förmåner som bland annat friskvårdsbidrag, flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete. Det finns även tillgång till personalgym och övernattningsmöjligheter för pendlare. Arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist är du ett kvalificerat stöd till verksamhetens chefer inom bland annat:
• arbetsrätt och avtal
• arbetsmiljö
• lönebildning
• rekrytering och kompetensförsörjning
• rehabilitering och hälsofrämjande arbete
• kompetensutveckling
• medarbetar- och ledarskapsfrågor
Du arbetar med ett helhetsperspektiv och bidrar till att utveckla och hålla samman arbetssätt, metoder och riktlinjer. Tillsammans med dina kollegor stöttar du chefer i att skapa god arbetsmiljö, engagemang och hållbara förutsättningar för verksamheten. Rollen är bred och kombinerar administrativa, rådgivande, operativa och delvis strategiska arbetsuppgifter inom HR-området. Du tillhör ett sammansvetsat HR-team och samarbetar även med kollegor inom Region Sörmlands centrala HR-stab i regionövergripande frågor.
Din kompetens
Du motiveras av att skapa förtroendefulla relationer och har ett genuint intresse för människor, grupprocesser och organisationskultur. Din kommunikativa förmåga är en framgångsfaktor där du har fingertoppskänsla, integritet och ett lugnt förhållningssätt som bidrar till att bygga förtroende. Du är strukturerad, har en helhetssyn och kan förstå hur olika delar sitter ihop och samverkar med andra. Du har också en pedagogisk och kreativ ådra som du vill använda och utveckla. Kvalifikationer
• akademisk examen inom HR eller motsvarande
• flera års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete
• god kunskap inom arbetsrätt och erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar och avtal
Meriterande
• erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning
• erfarenhet av arbete i en politiskt styrd organisation
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Information om tjänsten lämnas av
T.f. HR-chef Gustav Jansson
HR-specialist, Helen Österberg
Fackliga ombud
På grund av semestertider kan våra kontaktpersoner vara svåra att nå direkt. Vänligen kontakta Bevakningscentralens växel på 0150-560 10 så hjälper de dig vidare.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-16.
Intervjuer kan komma att ske löpande.
Se Region Sörmlands förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
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Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RRSK-26-014". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Sörmland
(org.nr 232100-0032)
611 88 NYKÖPING Arbetsplats
Region Sörmland Jobbnummer
10004226