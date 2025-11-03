HR-specialist till offentlig verksamhet i Göteborg
2025-11-03
Vi söker nu en HR-specialist till en offentlig verksamhet i Göteborg! Tjänsten innebär att kartlägga nuläget, driva arbetet mot ett konkret nyläge och delta i intervjuer om nya BAS-värderingar. Du bidrar även till att tydliggöra förvaltningsprocessen och ta fram kompetenshöjande material.
Tjänsten omfattar bland annat följande arbetsuppgifter:
Vi är i behov av en BAS-kunnig resurs som kan utföra projektet från
• Kartläggning av nuläge
• Vara med och driva arbetet med framtagandet av ett konkret nyläge
• Vara med och intervjua till nya BAS-värderingar
• Bidra med att tydliggöra en förvaltningsprocess för fortsatta arbetet
• Bidra till att kompetenshöjande material tas fram
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som HR-specialist är ett konsultuppdrag på heltid med start omgående enligt överenskommelse och beräknas pågå till och med vecka 2 i 2026. Finns eventuellt möjlighet till förlängning.
Krav för tjänsten:
• högskoleutbildning exempelvis personalvetarprogrammet eller likvärdig utbildning
• minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete
• goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt
• kunskaper om HR-system (exempelvis Personec, TimeCare med flera)
• god kännedom om lagar, förordningar och avtal på området.
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Mycket goda kunskaper/expert inom Aon 's arbetsvärderingssystem BAS.
• Goda kunskaper om GBG stads arbetssätt inom området.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Urval sker löpande och sista ansökningsdag är 2025-11-05.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare: Hannah Trollsås via Adecco 's växel 010 - 173 73 00 eller e-post: hannah.trollsas@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
