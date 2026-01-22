HR-specialist till offentlig sektor i Göteborg!
Vill du kliva in i en strategiskt viktig HR-roll där du får arbeta nära bolagsledning och bidra till en samhällsviktig och miljönyttig verksamhet? Nu finns möjlighet till ett interimsuppdrag som Senior HR-Specialist hos en etablerad organisation inom offentlig sektor i Göteborg.
Om uppdraget
Uppdraget är ett tillfälligt tillskott för att stärka HR-funktionen i en organisation med ett tydligt samhällsuppdrag och höga krav på kvalitet, hållbarhet och regelefterlevnad. Du blir en del av ett kompetent HR-team och arbetar nära chefer, bolagsledning och VD. Du kommer att ha en central roll med fokus på kvalificerade HR-frågor och fungerar som ett strategiskt och operativt stöd i organisationen.
Ditt uppdrag
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
Arbetsrättsliga frågor och komplexa personalärenden
Rehabilitering och arbetsmiljöarbete
Stöd i rekrytering, inklusive ledande befattningar
Rådgivning till chefer, bolagsledning och VD
Aktivt deltagande i bolagsledningen
Vi söker dig som
Har gedigen erfarenhet och trygghet i seniora HR-roller och trivs i en rådgivande och ansvarstagande position. För att lyckas ser vi gärna att du har:
5-8 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, både strategiskt och operativt
Djup kompetens inom arbetsrätt, arbetsmiljö och rekrytering
Dokumenterad erfarenhet av att hantera komplexa och känsliga ärenden på ledningsnivå
Erfarenhet av förändringsledning
Erfarenhet från offentlig sektor eller politiskt styrda organisationer är starkt meriterandePubliceringsdatum2026-01-22Dina personliga egenskaper
För att lyckas i uppdraget ser vi att du är:
Samarbetsinriktad och relationsskapande
Målinriktad med god prioriteringsförmåga
Trygg i din roll och har förmåga till helhetssyn
Praktisk information
Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid (möjlighet till lägre omfattning initialt)
Distansarbete: Upp till 20 % enligt överenskommelse
Uppdragsperiod: Januari/februari 2026 - 30 juni 2026
Sista dag att ansöka är 27 januari 2026
Vi ser fram emot din ansökan!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering.
