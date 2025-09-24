HR-specialist till myndigheten Svenska ESF-rådet
2025-09-24
Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med ett viktigt uppdrag - att driva utveckling och innovation för en mer inkluderande arbetsmarknad. Vi är cirka 140 engagerade medarbetare på åtta kontor över hela landet, med vårt huvudkontor i Gävle.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en mindre organisation och chans att aktivt bidra till att skapa ett mer inkluderande och hållbart samhälle. Vårt uppdrag att stödja och finansiera projekt som stärker människors ställning på arbetsmarknaden, främjar social integration, motverkar utanförskap och bidrar till en positiv samhällsutveckling.
Vi söker nu en HR-specialist till vår HR-enhet.
Vad erbjuder vi dig?
• Meningsfullt arbete: Hos oss får du vara med och göra skillnad i ett viktigt myndighetsuppdrag - att bidra till en inkluderande och hållbar arbetsmarknad för alla.
• Utveckling och lärande: Vi erbjuder goda möjligheter för dig att växa och utvecklas inom ditt specialistområde och ta nästa steg i din karriär.
• Hälsa och balans: Vi värdesätter god hälsa och balans i livet och erbjuder bland annat friskvård under arbetstid samt friskvårdsbidrag upp till 5 000 kr per år.
• Förmåner: Bra semester- och pensionsvillkor samt utökad föräldrapenning.
• Kultur: Vi har en arbetsmiljö präglad av öppenhet, samarbete och respekt, där vi alla hjälper varandra att växa och bidra till våra gemensamma mål
HR-enheten & arbetsuppgifter
Välkommen till en engagerad HR-enhet där vi jobbar tillsammans för att driva HR-arbetet framåt på bästa sätt. Som HR-specialist hos oss får du ett spännande jobb där du har möjlighet att påverka i en mindre statlig myndighet. HR-enheten består av en HR-chef och två HR-specialister.
Som HR-specialist hos oss arbetar du utifrån en bred roll där ditt ansvarsområde är arbetsrätt, lönebildning och personalstatistik. Rollen består av operativt och strategiskt arbete inom ditt ansvarsområde och du arbetar konsultativt med att stödja cheferna i deras arbete. I din roll som HR-specialist bistår du myndigheten med din kunskap om lagar och avtal inom HR-området. Inom löner arbetar du bland annat med löneöversyn, lönebildning, lönestatistik, inklusive personalstatistik samt är kontaktperson mot Statens servicecenter som hanterar våra löner. Vidare arbetar du med andra vanligt förekommande HR-uppgifter, exempelvis utveckling av styrdokument, HR-administration, sekreterare i MBL, effektivisera HR-processer samt med personalärenden. Det kan även bli aktuellt att arbeta med rekrytering, rehabilitering och arbetsmiljö.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom personal/HR/beteendevetenskap och erfarenhet av kvalificerat HR-arbete i minst tre år. Erfarenhet som gett goda kunskaper i arbetsrätt och lönebildning är ett krav. Det är även meriterande om du har arbetat inom offentlig verksamhet tidigare. Du behöver ha en god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Aktuell erfarenhet av att ge ett professionellt och coachande chefsstöd inom HR är meriterande.
För att lyckas i rollen behöver du vara både samarbetsorienterad och självgående. Det är naturligt för dig att hitta lösningar med ett prestigelöst fokus på de gemensamma målen. Att bygga upp goda relationer är en självklar framgångsfaktor för dig, både gentemot kollegor, fackliga företrädare samt externa parter. Du löser problem genom förståelse för orsak och verkan på både på kort och lång sikt då du ser logik och samband i komplexa situationer. Du arbetar på ett strukturerat sätt och har förmågan att organisera ditt arbete väl.
En inkluderande arbetsplats
Svenska ESF-rådet strävar efter att vara en arbetsplats som präglas av mångfald, jämlikhet och inkludering. Vi välkomnar ansökningar från alla kvalificerade individer, oavsett bakgrund, kön, ålder, etnicitet, religion eller annan personlig identifiering. Vi erbjuder en arbetsmiljö som bidrar till personlig utveckling och till vår gemensamma vision om en mer inkluderande arbetsmarknad.
Ansökan och mer information
Tjänsten är placerad i Gävle. Vi tillämpar 6 månaders provanställning och tillträde sker snarast efter överenskommelse.
Vill du veta mer om tjänsterna är du välkommen att kontakta Ylva Sundberg, HR-chef, tel. 026-54 26 66. Fackliga kontaktpersoner är Samuel Löfgren, ST-ESF, tel. 040-174219, e-post: samuel.lofgren@esf.se
, och Maria Norgren, Saco ESF, tel. 026-542672, e post: maria.norgren@esf.se
Välkommen att ansöka senast den 15 oktober 2025 via länken "Ansök" nedan.
Vi ser fram emot att läsa din ansökan!
