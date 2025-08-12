HR-specialist till Avtal och villkor
2025-08-12
Vill du jobba som HR-specialist hos Försvarsmakten? Vi bidrar till Sveriges säkerhet och vårt uppdrag växer. Vi söker nu en HR-specialist som vill stödja Försvarsmaktens chefer och HR-avdelningar.
Om avdelningen
Avtal och villkorsavdelningen tillhör Arbetsgivarenheten på Försvarsmaktens HR Centrum som är beläget vid Gärdet i Stockholm. Avdelningen hanterar arbetsområdena lönebildning, pension samt avtal- och villkor. Avdelningen stödjer Försvarsmaktens chefer och HR-avdelningar med tolkning av lagar, förordningar, kollektivavtal och villkor inom arbetsrätten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist kommer du huvudsakligen stötta stridskrafter/försvarsgrenar, lokala HR-avdelningar och chefer direkt inom det arbetsrättsliga området. Du har ett nära samarbete med andra HR Specialister, förhandlingschefen och Försvarsmaktens jurister. Din roll kan vara att agera stöd i beredningsarbete och i utredningar gällande tillämpningen av avtal eller stötta lokalt HR på annat sätt. Andra arbetsuppgifter som kan ingå i arbetet är deltagande i interna projekt eller utbildningar som kan vara både digitala och fysiska, som syftar till att höja och utveckla arbetsgivarföreträdares kompetens inom avtal och villkor.
• Akademisk examen med inriktning mot HR/arbetsrätt alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig arbetserfarenhet inom HR/arbetsrätt
• Erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar och kollektivavtal och ge konsultativt stöd inom HR/arbetsrätt
• Goda kunskaper i svenska, såväl i tal som skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i befattningen behöver du vara drivande, självgående, analytisk och ansvarstagande. Du inger förtroende, skapar och bibehåller goda relationer och tar initiativ till samarbete. Det är av stor vikt att du är kommunikativ och pedagogisk. Vi söker dig som har lätt för att coacha och få med dig andra. Du uppmärksammar utvecklingsbehov och driver självständigt de projekt eller uppgifter som behövs i en verksamhet i förändring. Med ditt utåtriktade, prestigelösa sätt bidrar du till ett gott samarbete och en god stämning på avdelningen. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet från anställning i en större komplex organisation och/eller myndighet, gärna Försvarsmakten
• Erfarenhet inom HR/arbetsrätt med fokus på områdena omställning, försäkring, skatter och arbetstid
• Goda kunskaper i engelska
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, som inledas med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Stockholm.
Befattning: Civil.
Tillträde snarast möjligt eller enligt överenskommelse.
Individuell lönesättning.
Några av de förmåner som finns hos oss:
• Utbildning som är relevant för din befattning
• Träningsmöjligheter nära arbetsplatsen
• Tre timmars träning på arbetstid
Upplysningar om befattningen eller rekryteringsprocessen
Kontakta Madeleine Warghusen eller Ann-Sofie Hendil-Forssell.
Fackliga företrädare
SACO - saco-hkv@mil.se
SEKO - Åsa Karlsson
OFR/S - Kjell Tetzlaff
OFRO - Arne Nilsson
Samtliga personer ovan nås via Försvarsmaktens växel tel 08-788 75 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-01. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens HR-centrum skapar förutsättningar för Försvarsmaktens operativa förmåga och ett starkare försvar genom att säkerställa resurs- och HR-tjänster som tillgodoser förbandens behov.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/fmhrc
Varje dag och varje timme gör Försvarsmaktens medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
