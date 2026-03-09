HR-specialist till Arbetsgivarstöd på Högkvarteret
2026-03-09
Vi söker dig som har ett genuint intresse av HR-området och som är serviceinriktad och driven av ständiga förbättringar. Vi erbjuder en utvecklande roll i en spännande och samhällsviktig verksamhet där du bidrar till att Försvarsmakten växer och utvecklas som arbetsgivare.
I Försvarsmakten får du en arbetsgivare som sätter stort värde på mångfald, ledarskap, hälsa och balans mellan arbete och fritid.
Om Sektionen
Arbetsgivarstödsdetaljen tillhör Arbetsgivarstrategisektionen och vi sitter på Sandhamnsgatan på Gärdet i Stockholm. Avdelningen hanterar arbetsområdena pension, personalförsörjning och avtal- och villkor. Avdelningen stödjer Försvarsmaktens chefer och HR-avdelningar med tolkning av lagar, förordningar, kollektivavtal och villkor inom arbetsrätten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist kommer du stötta arbetsgivarföreträdare inom hela Försvarsmakten inom det arbetsrättsliga området. Du har ett nära samarbete med andra HR Specialister, förhandlingschefen och Försvarsmaktens jurister. Din roll kan vara att agera stöd i beredningsarbete och i utredningar gällande tillämpningen av avtal eller stötta Försvarsmakten på annat sätt. I rollen igår även att stötta HKV i stabschefsuppgifter och andra beredningar.
Andra arbetsuppgifter som kan ingå i arbetet är deltagande i interna projekt eller utbildningar som kan vara både digitala och fysiska, som syftar till att höja och utveckla arbetsgivarföreträdares kompetens inom avtal och villkor.
KRAVPubliceringsdatum2026-03-09Kvalifikationer
• Akademisk examen med inriktning mot HR/arbetsrätt alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Flerårig, aktuell arbetserfarenhet inom HR/arbetsrätt
• Aktuell erfarenhet av att tolka och tillämpa lagar och kollektivavtal och ge konsultativt stöd inom HR/arbetsrätt
• Goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skriftDina personliga egenskaper
För att lyckas i befattningen behöver du vara drivande, självgående, analytisk och ansvarstagande. Du inger förtroende, skapar och bibehåller goda relationer och tar initiativ till samarbete. Det är av stor vikt att du är kommunikativ och pedagogisk.
Vi söker dig som är servicemedveten och en lagspelare. Du trivs med att arbeta i team och att stötta andra i din närhet. Du uppmärksammar utvecklingsbehov och driver självständigt de projekt eller uppgifter som behövs i en verksamhet i förändring. Med ditt proaktiva, prestigelösa sätt bidrar du till ett gott samarbete och en god stämning på sektionen.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet från anställning i en större komplex organisation och/eller myndighet, gärna Försvarsmakten
• Militär bakgrund med kunskaper om bl.a. hemvärnet
• Erfarenhet inom HR/arbetsrätt med fokus på områdena URA, försäkring eller skatter
• Erfarenhet av anpassning till AI-utvecklingen
För att myndigheten ska vara framgångsrik i relation till uppdraget förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare, anställningen inledas med 6 månaders provanställning om man inte är anställd vid Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Befattning: Civil.
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Tillträde snarast efter överenskommelse.
Förfrågningar angående befattningen eller rekryteringsprocessen kan göras till Madeleine Revelius Warghusen.
Fackliga Företrädare:
Stefan Ungerth (SACO)
Monika Danielsson (SEKO)
Kjell Tetzlaff (Försvarsförbundet OFR/S)
Roger Ericsson (Officersförbundet, OFR/O)
Samtliga nås via Försvarsmaktens växel tel 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om det rekryterande förbandet:
I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare - både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
