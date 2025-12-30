HR-specialist Rehabilitering till Danderyds sjukhus
2025-12-30
Vi söker en HR-specialist inom rehabilitering som vill ta en nyckelroll i att samordna och driva rehabiliteringsprocesser hela vägen.
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad - för individen, verksamheten och organisationens arbetsmiljö.
Vårt anställningserbjudande
Danderyds sjukhus är en förvaltning inom Region Stockholm som bedriver akut och planerad vård i norra Storstockholm. Utöver akut och planerad specialistsjukvård är forskning, utbildning och innovation lika viktiga uppdrag. Sjukhuset befinner sig i en spännande utvecklingsfas med ny akut- och behandlingsbyggnad vilket skapar goda förutsättningar för en modern högkvalitativ sjukvård och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.
Verksamhetsområde HR består av HR-avdelningen, AT/BT/ST, Clinicum, Medicinska biblioteket och Bemanningscentrum vars gemensamma nämnare är stöd till sjukhuset inom områdena kompetensförsörjning och kompetensutveckling. Du kommer att ha ett nyckeluppdrag i att verkställa och stödja sjukhuset strategi och riktning med missionen att Danderyds sjukhus ska vara en arbetsplats att längta till. Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Vi söker en HR-specialist inom rehabilitering som självständigt ansvarar för att samordna, leda och följa upp rehabiliteringsärenden från början till slut. I nära samarbete med våra HR-partners, HR-specialister och chefer i verksamheterna säkerställer du en strukturerad, rättssäker och effektiv rehabiliteringsprocess. Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du bidrar till minskad sjukfrånvaro, hållbar återgång i arbete och god arbetsmiljö.
Exempel på aktuella arbetsuppgifter
Driva och samordna rehabiliteringsärenden från start till avslut, enligt gällande lagstiftning och interna rutiner.
Initiera, planera och följa upp individuella rehabiliteringsplaner tillsammans med berörd chef och medarbetare.
Koordinera insatser mellan arbetsgivare, hälso- och sjukvård, företagshälsovård, Försäkringskassan, fackliga parter och andra relevanta aktörer.
Kartlägga arbetsförmåga i dialog med företagshälsovården, identifiera hinder/åtgärder och föreslå anpassningar eller omplaceringsspår.
Leda avstämningsmöten, dokumentera och följa upp beslut och åtgärder.
Ge rådgivning till chefer om rehabilitering, arbetsanpassning och förebyggande insatser. Kvalifikationer
Relevant högskoleutbildning inom t.ex. HR, beteendevetenskap eller likvärdig bakgrund.
Flera års erfarenhet av att leda och samordna rehabiliteringsärenden i offentlig verksamhet eller större organisation.
God kunskap om arbetsmiljölagstiftning, socialförsäkringssystemet och arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.
Vana att hålla strukturerade möten, dokumentera korrekt och arbeta med uppföljning och resultat.
Erfarenhet av samverkan med Försäkringskassan och företagshälsovård, samt arbete med arbetsanpassning/omplacering. Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som är professionell och empatisk med stark integritet och gott omdöme. Du är strukturerad, lösningsorienterad och har stor vana att driva processer självständigt. För att passa i rollen är det viktigt att du värdesätter samarbete och är tydlig i din kommunikation samt att du skapar förtroende hos såväl medarbetare som chefer. Du har förmågan att hantera komplexa ärenden och balansera individens behov med verksamhetens förutsättningar. Övrig information
Tjänsten är en projektanställning på 100% under 2026 med ev. möjlighet till förlängning. Så ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
HR-avdelningens främsta uppdrag är att proaktivt bidra till sjukhusets utveckling och stödja verksamhetens chefer och medarbetare i HR-frågor så att de har rätt förutsättningar för att ta hand om våra patienter och närstående på bästa sätt. HR-avdelningen är en viktig partner i diskussionen om hur vi bäst är rustade för att möta framtidens utmaningar. Avdelningen består av följande enheter; HR-avdelningen, AT/BT/ST, Clinicum, Medicinska biblioteket och Bemanningscentrum. HR-avdelningen har cirka 90 medarbetare.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet.
Sista dag att ansöka är 2026-01-25
