HR-specialist med intresse för att driva förändring
Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen / Administratörsjobb / Sundbyberg Visa alla administratörsjobb i Sundbyberg
2025-12-10
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen i Sundbyberg
, Stockholm
, Norrköping
, Göteborg
eller i hela Sverige
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Vi söker dig som trivs med att arbeta i en dynamisk och föränderlig organisation tillsammans med kunniga kollegor.
Våra värdeord mod, empati och tydlighet vägleder oss i vardagen. Arbetet utförs såväl självständigt som i samarbete med dina kollegor inom HR-avdelningen.
Hos oss får du arbeta i en självständig och givande roll med varierade uppdrag och stort kontaktnät. Du kommer tillhöra arbetsgivarenheten som ansvarar för frågor inom arbetsrätt och arbetsmiljö. Enheten är en del av HR-avdelningen och består för närvarande av tio medarbetare samt en enhetschef. Vi samarbetar och har roligt, men ställer också höga krav på det vi gör och levererar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat bestå i att:
- tillsammans med kollegor driva vårt pågående arbete med jobbarkitektur/befattningsstruktur avseende uppbyggnad och implementering,
- delta i arbetet kring EU:s nya lönetransparensdirektiv,
- delta i arbetet med att implementera nytt system för arbetsvärderingar och lönekartläggning,
- delta i arbetet med att genomföra arbetsvärderingar på våra roller och befattningar samt eventuellt även i lönekartläggningsarbetet,
- utgöra stöd till kolleger inom HR-avdelningen i frågor som rör jobbarkitektur/befattningsstruktur, arbetsvärderingar samt lönetransparensdirektivet samt
- bevaka och ta del av förändringar i regelverk, utarbeta stödjande och styrande interna dokument samt delta i myndighetens arbete med att anpassa verksamheten utefter dessa förändringar.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven, initiativtagande och strukturerad. Du har en god analytisk förmåga och ser samband. Du kommer med kreativa förslag samtidigt som du ser till helheten. Vidare har du förmågan att självständigt strukturera arbetet samtidigt som du har lätt för att samordna kollegor och resurser för att driva uppdrag framåt och nå uppsatta mål.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har:
- Akademisk utbildning om minst 180HP inom personalvetenskap/HR alternativt annan akademisk utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- Erfarenhet av arbete inom HR-området i statlig förvaltning
- Erfarenhet av att ha arbetat med fackliga parter
- God kunskap och erfarenhet av arbete med arbetsvärderingssystem
samt av lönekartläggningsarbete
- Kunskap inom BESTA-klassificering
- Kunskap inom lönebildning
- Mycket god kommunikativ förmåga och du uttrycker dig mycket väl på svenska i både tal och skrift samt behärskar engelska
- Goda kunskaper i Officepaketet
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av projektledning
- Erfarenhet av implementering och utveckling av digitala verktyg, framför allt inom HR-området
- Kunskaper i Heroma
Upplysningar
Anställningsform: Särskild visstidsanställning strax under 12 månader
Arbetstid: Kontorsarbetstid med möjlighet till förtroendearbetstid
Lönesättning: Vi tillämpar individuell lönesättning
Placeringsort: Sundbyberg, Norrköping eller Göteborg
Tillträde för befattningen: Enligt överenskommelse
Några av fördelarna med att arbeta på Migrationsverket är möjligheten att påverka och förändra. Vi erbjuder en spännande och dynamisk arbetsplats med en lärande miljö och bra balans mellan arbete och fritid. Friskvårdbidrag och friskvårdstimme samt ersättning upp till 90 % av lönen vid föräldraledighet är några av våra fina förmåner. Läs mer om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/formaner-och-villkor.html.
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 9 januari 2026. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem.
_________________________________________________________________________________________________________
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
Migrationsverkets rekryteringar sker helt i vår egen eller upphandlade leverantörers regi. Vi ber därför om att inte få telefonsamtal och mejl från rekryteringsföretag och annonsförsäljare. Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MVA-2025-00241". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Migrationsverket
(org.nr 202100-2163) Arbetsplats
Migrationsverket, Huvudkontor, HR-avdelningen Kontakt
Rosanna Björklund 010-2037350 Jobbnummer
9638413