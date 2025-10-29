HR-specialist med inriktning på strategiskt arbetsmiljöarbete
På Migrationsverket arbetar vi med en av vår tids stora samhällsfrågor - migrationen. Totalt är vi cirka 6 000 personer här, och vi har ett ovanligt viktigt jobb!
Är du kunnig i arbetsmiljöfrågor, driven och utvecklingsinriktad?
Nu söker vi två HR-specialister med kompetens och erfarenhet inom arbetsmiljöfrågor.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i en dynamisk och rörlig organisation tillsammans med kunniga kollegor. Våra värdeord mod, empati och tydlighet vägleder oss i vardagen. Arbetet utförs såväl självständigt som i samarbete med dina kollegor på HR-avdelningen.
Hos oss får du arbeta i en självständig och givande roll med varierade uppdrag och ett stort kontaktnät. Du kommer att vara en del av arbetsgivarenheten som ansvarar för arbetsrättsliga frågor och arbetsmiljöfrågor. Enheten är en del av HR-avdelningen och består för närvarande av 13 medarbetare och en enhetschef. Vi samarbetar, stöttar varandra och utvecklas tillsammans, men ställer också höga krav på det vi gör och levererar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som HR-specialist med inriktning på arbetsmiljöfrågor kommer du att driva och utveckla arbetsmiljöfrågor på taktiskt och strategisk nivå. Du kommer att utarbeta stödjande och styrande interna dokument inom sakområdet och även på andra sätt utveckla stöd och metoder som stärker myndighetens chefer i deras systematiska arbetsmiljöarbete. I ditt arbete ingår att följa upp och analysera trender och utfall av sjukfrånvaro och frisktal på aggregerad nivå, och att utifrån den informationen föreslå åtgärder som främjar god hälsa och minskar sjukfrånvaron i myndigheten. Du samverkar med såväl strategiska HR-partners som HR-supporten, där det chefsnära stödet primärt finns, för att skapa en röd tråd i myndighetens viktiga arbetsmiljöarbete. Dessutom bidrar du med värdefullt stöd till kollegor inom HR-avdelningen i frågor som rör arbetsmiljöområdet.
Vem är du?
Vi söker dig som är driven och initiativtagande. Du har en god analytisk förmåga och ser samband. Du kommer med kreativa förslag samtidigt som du ser till helheten. Vidare har du förmågan att självständigt strukturera arbetet samtidigt som du har lätt för att samordna kollegor och resurser för att driva uppdrag framåt och nå uppsatta mål.
I vårt arbete som statstjänstemän ställs även höga krav på omdöme och en hög säkerhets- och sekretessmedvetenhet.
Du som söker har:
- akademisk utbildning om minst 180HP inom personalvetenskap/HR alternativt annan akademisk utbildning i kombination med för rollen aktuell och relevant erfarenhet
- god kunskap om och erfarenhet av praktiskt och strategiskt arbetsmiljöarbete
- mycket god kommunikativ förmåga och du uttrycker dig mycket väl på svenska i tal och skrift samt behärskar engelska
Det är meriterande om du har:
- erfarenhet av arbete inom statlig förvaltning
- erfarenhet av projektledning
- erfarenhet av utveckling av digitala verktyg, framför allt inom HR-området
- kunskap och erfarenhet av att ta fram, analysera och följa upp statistiska underlag
Upplysningar
Anställningsform: Tillsvidare med sex månaders provanställning
Arbetstid: Kontorsarbetstid med möjlighet till förtroendearbetstid
Placering: Sundbyberg, Göteborg eller Norrköping
Tillträde för befattningen: Enligt överenskommelse
Några av fördelarna med att arbeta på Migrationsverket är möjligheten att påverka och förändra. Vi erbjuder en lärande miljö och bra balans mellan arbete och fritid. Friskvårdbidrag och friskvårdstimme samt ersättning upp till 90 % av lönen vid föräldraledighet är några av våra fina förmåner. Läs mer om våra anställningsförmåner https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/om-att-jobba-hos-oss.html. Publiceringsdatum2025-10-29Så ansöker du
Välkommen med dina ansökningshandlingar senast den 19 november 2025. Vi tar emot din ansökan via vårt rekryteringssystem. För att du ska få en så rättvis och korrekt bedömning som möjligt är det av stor vikt att du svarar korrekt och utförligt på urvalsfrågorna samt att du för varje anställning har en kort beskrivning av arbetsuppgifterna i ditt CV.
Om rekryteringsprocessen
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar därför alla sökande och strävar efter en jämn könsfördelning och mångfald. Som statlig myndighet rekryterar vi efter förtjänst och skicklighet. På https://www.arbetsgivarverket.se/jobba-statligt/fragor-och-svar/Hur-ser-rekryteringsprocessen-ut-for-statliga-jobb/
kan du läsa mer om vad det innebär.
Vi använder urvalsfrågor under ansökningen. Besvara dem så utförligt du kan eftersom dina svar har betydelse för om du är kvalificerad att gå vidare i rekryteringen eller inte. I vissa rekryteringar använder vi också tester för att bedöma hur väl din skicklighet stämmer överens med tjänsten du söker. Vid en eventuell intervju kan du även få svara på frågor kopplat till säkerhet.
Vill du komma i kontakt med fackliga företrädare finns kontaktuppgifter till Saco-S, Seko och ST längst ned på sidan "Lediga jobb och intresseanmälan" på migrationsverket.se: https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/jobba-hos-oss/lediga-jobb/fragor-och-svar-om-att-soka-jobb-hos-oss.html#svid12_5560a3b619996eafa4b2b0
För att arbeta på Migrationsverket behöver du ha rätt att vistas och arbeta i Sverige på någon av dessa grunder: svenskt medborgarskap (krav för vissa tjänster), nordiskt medborgarskap, EU-medborgarskap eller permanent uppehållstillstånd.
Om du har skyddade personuppgifter, eller annan information som du själv bedömer som skyddsvärd, ska du kontakta rekrytering@migrationsverket.se
innan du gör din ansökan så berättar vi mer om våra säkerhetsrutiner. https://www.migrationsverket.se/om-migrationsverket/det-har-gor-migrationsverket/personuppgifter.html
