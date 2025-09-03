HR-specialist med inriktning mot rekrytering till HR-avdelningen
Region Kronoberg, Regionstab / Administratörsjobb / Växjö Visa alla administratörsjobb i Växjö
2025-09-03
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kronoberg, Regionstab i Växjö
, Ljungby
eller i hela Sverige
I Region Kronoberg är vi 6500 personer som jobbar för kronobergarnas bästa - varje dag! Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur i länet. Vårt mål är att våra medarbetare ska trivas, växa i sin yrkesroll och kunna påverka sin arbetsvardag.
Den centrala HR-avdelningen inom Region Kronoberg ansvarar för att stödja hela organisationen inom samtliga HR-områden. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för våra chefer och kärnverksamheter genom våra områden: arbetsmiljö och hälsa, avtal, lön och system, ledarskap och medarbetarskap samt kompetensförsörjning.
Kompetensförsörjningsteamet, inom HR-avdelningen, består av 12 medarbetare som arbetar med hela kedjan inom kompetensförsörjning - från strategisk planering till operativ rekrytering. Till teamet söker vi nu en HR-specialist med inriktning mot rekrytering, då en av våra kollegor är tjänstledig för studier.
Hos oss blir du en del av ett engagerat och kompetent team bestående av HR-specialister och HR-strateger som varje dag arbetar för att bidra till Region Kronobergs kompetensförsörjning.Publiceringsdatum2025-09-03Arbetsuppgifter
I rollen som HR-specialist kommer du främst att arbeta med rekrytering av timavlönad personal och semestervikarier till våra verksamheter. Du ansvarar för hela rekryteringsprocessen från behovsanalys till annonsering, urval, intervjuer, referenstagning, lönesättning och anställningsbeslut.
Arbetet innebär även:
* Daglig kontakt med kandidater som söker jobb hos oss
* Samarbete med interna bemanningsenheter, beställande chefer och kollegor inom HR-funktionen
* Administrativa uppgifter kopplade till rekrytering
* Övriga uppgifter kan förekomma, såsom deltagande i mässor och externa aktiviteter kopplade till kompetensförsörjning.
Du har en viktig roll i att skapa goda kandidatupplevelser och bidra till att våra verksamheter har rätt kompetens vid rätt tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har en akademisk utbildning inom HR/personalområdet eller likvärdigt
* Gärna har erfarenhet av administrativt arbete inom HR eller rekrytering
* Besitter god förmåga att arbeta i olika system
Som person är du:
* Nyfiken och öppen för att lära dig nya saker
* En lagspelare som trivs med samarbete
* Serviceinriktad och lösningsorienterad
* Strukturerad och noggrann i ditt arbete
Vill du vara med och bidra till Region Kronobergs kompetensförsörjning? Välkommen med din ansökan!
Tjänsten är ett vikariat för en medarbetare som är tjänstledig för studier. Vikariatet sträcker sig som längst till och med 31 maj 2026.
Intervjuer är planerade till följande dagar:
Fredag 26/9 eftermiddag
Onsdag 1/10 eftermiddag
ÖVRIGT
Frågor om specifika jobb besvaras av den rekryterare eller kontaktperson som anges i annonsen. För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen.
Informationen du anger kan komma att lämnas ut avseende regler för allmän handling enligt offentlighetsprincipen och dina uppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).
Kontakta ansvarig rekryterare hos Region Kronoberg vid skyddad identitet för vidare information om hur du ansöker och hantering av dina personuppgifter.
Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RK 580/2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kronoberg
(org.nr 232100-0065) Arbetsplats
Region Kronoberg, Regionstab Kontakt
HR-chef
Sanna Andersson sanna.s.andersson@kronoberg.se 0470-58 38 29 Jobbnummer
9490349