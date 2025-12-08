HR-specialist med inriktning lönebildning och förhandling
2025-12-08
Arbetsuppgifter
Vill du vara en av flera drivande krafter i utvecklingen av vår enhet för lönebildning och arbetsvillkor inom en av Sveriges största kommunala förvaltningar? Tillsammans med kollegor skapar vi bästa möjliga förutsättningar för chefer att växa och utvecklas till både kompetenta och närvarande ledare i äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.
Ditt huvudsakliga uppdrag är att arbeta långsiktigt och strategiskt med frågor kring lönebildning och löneöversyn tillsammans med dina kollegor. Du säkerställer en effektiv och likvärdig hantering inom förvaltningen och bidrar till att vi ligger i framkant inom förhandling samt tolkning av lag- och avtalsfrågor. Du kommer självständigt att leda och driva förhandlingar, fungera som expertstöd för dina kollegor samt utbilda och utveckla chefer för att bli skickliga inom ditt ansvarsområde. Tillsammans med chefer, fackliga organisationer och andra HR-specialister kommer du även tillsammans med kollegor att arbeta med arbetsrättsliga frågeställningar samt hantera förhandlingar och samverkan. I uppdraget ingår att du kommunicerar och förklarar för chefer, fackliga företrädare och övriga HR-specialister på ett sätt som gör det lätt att göra rätt. Du är van vid att tolka och omsätta lagtexter och kollektivavtal till den praktiska verkligheten.
Vi erbjuder trygga anställningsvillkor med generösa förmåner och värnar om att du ska ha en god arbetsmiljö samt en sund balans mellan arbete och fritid. Som medarbetare hos oss får du växa och utvecklas utifrån dina unika förutsättningar och bli en del av en trygg arbetsgivare som uppmuntrar delaktighet och engagemang. Vi erbjuder också möjlighet till hybridarbete, i den mån verksamheten tillåter, samt flexibel arbetstid för att underlätta din vardag. Din huvudsakliga arbetsplats är på Zirkongatan med delar av arbetet förlagt på Vågmästaregatan.
Tillsammans med cirka 120 kollegor inom HR-avdelningen strävar vi efter att vara proaktiva, kompetenta och engagerade och att ge det bästa stödet vi kan!
Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Högskoleexamen med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, eller likvärdig utbildning.
• Mycket goda kunskaper inom lag- och avtalsområdet som gäller för kommuner eller regioner.
• Erfarenhet av kvalificerat HR-arbete inom arbetsrätt, lönebildning, löneöversynsarbete, lönekartläggning och arbetsvärdering, samt vana av att leda förhandlingar och i samverkansfrågor.
Personliga egenskaper:
• Du är mål- och resultatorienterad med förmåga att omvandla mål till handling, omprioritera vid behov samt följa upp och rapportera resultat
• Du är driven, initiativrik och engagerad med förmåga att uppnå resultat både självständigt och i samarbete. Du har förmåga att tänka långsiktigt och kan arbeta med ett brett perspektiv.
• Du är samarbetsinriktad och arbetar bra med andra genom att du lyssnar och är engagerad. Du förstår det gemensamma uppdraget och arbetar för att det ska bli så bra som möjligt.
• Du är kommunikativ och kan utbilda samt förmedlar information och idéer på ett tydligt sätt såväl muntligt som skriftligt. Du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
• Du har förmåga att identifiera och analysera kärnar i problem samt kunna hitta och föreslå möjliga lösningar.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Vi är Sveriges största kommunala vård- och omsorgsaktör. Hos oss får du:
• En arbetsgivare som främjar lika rättigheter och möjligheter oavsett bakgrund eller yrkeskompetens
• Trygg anställning
• Meningsfulla arbetsuppgifter
• Karriärmöjligheter och kompetensutveckling
• Heltidsanställning med möjlighet till deltid
• Goda semestervillkor
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Har du skyddade personuppgifter? Ring rekryterande chef för att få reda på fler ansökningsalternativ istället för att skicka in en ansökan. Annars ansöker du via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
I denna rekrytering ansöker du utan personligt brev. När du söker kommer du få svara på frågor relevanta för tjänsten. Dina svar blir en viktig del av vårt urvalsarbete.
Vi undanber oss erbjudanden om kompetensförmedling, annonsering och rekryteringshjälp. I denna rekryteringsprocess är valet av rekryteringskanaler redan bestämt.
Vi är en ledande aktör inom hälsa vård och omsorg med höga ambitioner som erbjuder många möjligheter till utveckling. Vi söker dig som tillsammans med 10 000 kollegor vill vara med och göra det möjligt - i både handling och bemötande.
Vi är i en framtidsbransch och därför är det viktigt att visa vad vi står för och vad du kan få uppleva om du blir en del av oss. Det kommer bli en spännande resa mot världens bästa stad för ett långt och värdigt liv. Vi är Göteborg. Välkommen ombord! Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
